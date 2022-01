Rally Raid

Dakar - Zara Rutherford in visita: è la donna più giovane a fare il giro del video

DAKAR - È il giorno di riposo alla Dakar e arrivano visite importanti. Tra queste anche quella di Zara Rutherford che se ne intende di motori, ma in un'altra categoria. La 19enne anglo-belga è un'aviatrice e sta per compiere il giro del mondo in solitaria: è la più giovane donna a farlo nella storia.

00:01:46, un' ora fa