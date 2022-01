Danilo Petrucci è stato senza senza dubbio il protagonista del mese di gennaio con la vittoria di tappa alla Dakar 2022. Il nativo di Terni è pronto per una nuova sfida in MotoAmerica con la Ducati, marchio con cui ha corso nel Motomondiale.

Il nostro connazionale ha dichiarato alla stampa come riporta ‘Motorsport.com’.

Il mio piano era di fare questa Dakar e poi fare tutto il Mondiale Rally Raid. Ma già prima della Dakar abbiamo avuto dei problemi con la KTM, non ci capivamo bene.

Le discussioni tra il Petrucci ed il marchio austriaco non sono nuove, già in MotoGP non correva buon sangue. Non è un caso infatti che l’ex teammate di Andrea Dovizioso in Ducati sia stato scartato dal Motomondiale dopo un solo anno di contratto.

Petrucci ha concluso affermando: “Il mio obiettivo è recuperare quella felicità in sella che non ho avuto nel mio ultimo anno in MotoGP. Forse alla fine dell’anno farò il Rally del Marocco e poi una preparazione adeguata per la Dakar del prossimo anno”.

