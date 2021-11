Sebastian Loeb è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente a Dubai, dove si stava preparando per l’Abu Dhabi Desert Challenge. L’episodio risale allo scorso 1° novembre, ma la notizia è stata comunicata soltanto nella giornata odierna. Il rallysta francese è infatti riuscito a scappare da un incendio divampato sulla sua vettura.

Il suo cammino verso la Dakar ha subito una battuta di arresto. Le conseguenze peggiori le ha avute un meccanico, trasportato in un centro per grandi ustionati a Dubai. Il team Brx ha comunicato che continuerà il suo programma di test a fine mese per cercare di prepararsi al meglio per la Dakar 2022.

Ad

Questo il comunicato ufficiale: “Lunedì 1 novembre, durante i nostri test il team è stato vittima di un brutto incendio durante un rifornimento e uno dei nostri tecnici è rimasto seriamente ustionato. Assistito immediatamente dallo staff medico è stato poi trasportato in un centro per grandi ustionati a Dubai dove è attualmente ricoverato”.

Rally Raid Extreme E, Sardegna: il team Rosberg domina il 4°round 24/10/2021 A 19:46

Non ce la siamo sentita di correre, non ci sembrava il caso perché vogliamo rimanere vicino al nostro tecnico e alla sua famiglia”, ha ammesso uno dei responsabili del team. Ignote le cause dell’incendio. Secondo alcuni testimoni, durante un rifornimento è uscito un getto di benzina dalla pompa che ha colpito la vettura e la persona alle prese con il rabbocco.

Swiatek, buona la prima contro Loeb: Highlights

Rally Raid Petrucci: "Dakar? Farò un corso per imparare il regolamento" 05/10/2021 A 07:44