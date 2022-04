Jenson Button è pronto per una avventura nel Nitro Rallycross, categoria che per il suo secondo anno avrà 10 appuntamenti tra USA ed Europa. Il primo sarà in Inghilterra a Lydden Hill, tracciato che negli scorsi anni ha sempre accolto anche il Mondiale di questa speciale disciplina. L’ex campione del mondo di F1, presente nei paddock della massima formula come Il primo sarà in Inghilterra a Lydden Hill, tracciato che negli scorsi anni ha sempre accolto anche il Mondiale di questa speciale disciplina., presente nei paddock della massima formula come consulente senior del team Williams ed esperto di Sky Sports, sarà presente con il nuovo prototipo elettrico FC1-X come nuovo teammate di Oliver Bennett.

Il vincitore del Mondiale 2009 ha rilasciato in una nota: “Amo correre, adoro gareggiare e voglio divertirmi. Non vedo l’ora di essere presente nel Nitro RX con Xite Energy, un team che ha una grande esperienza nel mondo del motorsport”. L’ex alfiere di McLaren nel ‘Circus’ ha completato il suo intervento affermando: “Sono incentrato sulle nuove sfide ora. Sono un pilota da corsa, non di Formula 1”. Ricordiamo che per il 42enne nativo di Frome non si tratta della prima esperienza dal ritiro dalla massima formula. Ricordiamo infatti l’impegno ed il titolo nel SuperGT nella classe GT500, il principale campionato giapponese riservato alle ruote coperte.

