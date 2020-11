È ufficialmente cominciata l'Autumn Nations Cup di Rugby, la nuova competizione in sostituzione dei Test Match autunnali. Ci saranno le 6 squadre che popolano il Sei Nazioni appena concluso con il successo dell'Inghilterra. Chi va a caccia di conferme (come la Francia), chi a caccia della redenzione dopo risultati scadenti nel 2020 (Galles e Italia su tutte). Ci saranno anche Georgia e Fiji a completare i due gironi. Che vinca il migliore.

L'Autumn Nations Cup è una nuova competizione che racchiude tutti i Test Match autunnali, in questa stagione frammentata dal covid. A causa dell'impossibilità di effettuare trasferimenti tra Emisfero Nord e Emisfero Sud si è dunque deciso di costituire un torneo a 8 squadre, con le 6 compagini del Sei Nazioni più Giappone e Fiji (Nazionali che hanno base in Europa, con tanti giocatori che fanno parte delle Leghe europee). Il Giappone è stato poi sostituito dalla Georgia proprio a causa di ulteriori restrizioni nei trasferimenti. Ci saranno due gironi da 4 squadre e le prime classificate si affronteranno in una finale per determinare la vincente dell'edizione 2020. Edizione, quella di quest'anno, che dovrebbe essere l'unica. Nel 2021, si spera che torni tutto normale, con i classici Test Match tradizionali.

Girone A

La Georgia dovrebbe essere la 'squadra materasso' di questo girone, considerando che vive il suo peggior momento storico degli ultimi 10 anni. Irlanda e Inghilterra si sfidano per il primato, con il Galles che spera invece di rinascere dopo un Sei Nazioni da incubo.

La classifica dopo la 1a giornata

Squadra Punti* Differenza punti 1. Inghilterra 5 +40 2. Irlanda 4 +23 3. Galles 0 -23 4. Georgia 0 -40

*4 punti per la vittoria, 1 punto per il bonus offensivo (4 o più mete fatte), 1 punto per il bonus difensivo (sconfitta con 7 o meno punti di scarto)

Calendario/risultati

-Irlanda-Galles 32-9 - Rileggi la cronaca

-Inghilterra-Georgia 40-0

-sabato 21 novembre, ore 16.00: Inghilterra-Irlanda

-sabato 21 novembre, ore 18.15: Galles-Georgia

-sabato 28 novembre, ore 17.00: Galles-Inghilterra

-domenica 29 novembre, ore 15.00: Irlanda-Georgia

Girone B

La Francia non dovrebbe avere rivali per il primato. Poi sfida tra Scozia e Italia per il 2° posto, con Fiji ultimo anello della catena.

Squadra Punti* Differenza punti 1. Scozia 5 +11 2. Francia 0 0 3. Fiji 0 0 4. Italia 0 -11

*4 punti per la vittoria, 1 punto per il bonus offensivo (4 o più mete fatte), 1 punto per il bonus difensivo (sconfitta con 7 o meno punti di scarto)

Calendario/risultati

-Italia-Scozia 17-28 - Rileggi la cronaca

-sabato 21 novembre, ore 13.45: Italia-Fiji allo stadio Del Conero di Ancona

-domenica 22 novembre, ore 16.00: Scozia-Francia

-sabato 28 novembre, ore 13.45: Scozia-Fiji

-sabato 28 novembre, ore 21.10: Francia-Italia allo Stade de France di Parigi

Le finali

Comunque vada, tutte le squadre al termine dei giorni giocheranno una “finale” per determinare la classifica definitiva di questa Autumn Nations Cup. Le prime due classificate del girone si sfideranno per il titolo, poi ci sarà la battaglia per il 3°, il 5° e il 7° posto. Giocheranno “in casa” le squadre del Girone A, con la Georgia che avrà sede al Murrayfield Stadium di Edimburgo.

-sabato 5 dicembre, ore 13.00: Georgia vs TBD al Murrayfield Stadium di Edimburgo

-sabato 5 dicembre, ore 15.15: Irlanda vs TBD all'Aviva Stadium di Dublino

-sabato 5 dicembre, ore 16.45: Galles vs TBD al Parc y Scarlets di Llanelli

-domenica 6 dicembre, ore 15.00: Inghilterra vs TBD al Twickenham Stadium di Londra

