Ci siamo! Con Irlanda-Galles si parte con l'Autumn Nations Cup di rugby, ad accompagnarci in questo autunno senza i classici Test Match per Nazionali. Nel week end, però, non verrà disputata una partita: Francia-Fiji del girone B, quello dell'Italia.

Si attendeva per oggi il secondo tampone al covid per Semi Radradra che era risultato positivo, benché asintomatico, al coronavirus. L'ala figiana è risultato positivo anche al secondo test e, in via precauzionale, si è deciso di non far disputare la gara tra Francia e Fiji. Al momento tutti gli altri giocatori sono negativi ma, essendoci stati contatti in questi giorni di ritiro con Radradra, la Francia ha chiesto e ottenuto l'annullamento della partita.

Una bella gatta da pelare per il torneo, considerando che le Fiji saranno poi l'avversario dell'Italia sabato 21 novembre al Del Conero di Ancona. Nel caso in cui non si potesse disputare anche quel match, a quel punto verrebbero estromesse le Fiji dal torneo non potendo recuperare le partite rinviate.

Intanto, i giocatori della Nazionale francese hanno il week end libero e potranno riprendere la strada dei loro club per eventualmente giocare l'imminente turno di Top 14 (il campionato francese) con le loro squadre. A patto di essere puntuali lunedì al centro di ritiro della Nazionale per la preparazione della prossima gara di Autumn Nations Cup che vedrà i transalpini opposti alla Scozia.

