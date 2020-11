Tutto come da copione in Inghilterra-Georgia, con la Nazionale della Rosa che porta a casa il punto di bonus offensivo già prima della fine del primo tempo. Nulla da segnalare in termini di gioco (o di miglioramenti) per quanto riguarda la compagine diretta da Eddie Jones, se non il 40-0 che potrebbe essere decisivo - ai fini della differenza a punti - in una classifica che si preannuncia tiratissima visto la composizione del girone: l'Inghilterra se la vedrà contro Irlanda e Galles. Intanto si lasciano 0 punti agli avversari, cosa che non capitava dal 2004 a Twickenham.

Cronaca

C'è l'Inghilterra fresca vincitrice del Sei Nazioni e la Georgia, alla sua prima partita in un palcoscenico di un certo tipo. Peccato che sia una squadra senza esperienza che già nei primi 40 minuti viene spazzata via dai padroni di casa. Si parte dalla meta di Willis al 15', poi ne arriveranno delle altre... Al 29' siamo ancora sul 7-0, quasi una vittoria per i georgiani, ma dal quel momento sale in cattedra George che detta i tempi del gioco della Nazionale di Eddie Jones, e finalizza lo stesso con due mete. Farrell fa due trasformazioni su tre e l'Inghilterra conduce così 19-0. C'è ancora spazio, però, per un'altra meta, con Daly che porta a casa il punto di bonus offensivo già a fine primo tempo.

Daly - England-Georgia - Autumn Nations Cup 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Meno gioco nella ripresa: c'è il diluvio a Twickenham e in più l'Inghilterra è già sazia delle 4 mete realizzate nel corso della prima frazione. Addirittura, la Georgia riesce ad organizzare una trama offensiva ma, entrata nella linea dei 22, perde l'ovale con un in avanti. Ecco che l'Inghilterra colpisce ancora, con la terza meta di giornata di George che capitalizza al meglio l'ennesima touche vinta. Poca roba nel finale, anche se arriva la sesta meta degli inglesi con il neo entrato Robson per il 40-0 finale.

La statistica

0 - I punti subiti in questa partita dall'Inghilterra. Twickenham resta il tempio della Nazionale della Rosa, ma l'ultimo successo senza concedere neanche un punto agli avversari è datato 2004, con la vittoria sul Canada per 70-0. L'ultimo successo (in generale) senza punti concessi ai rivali era invece quello contro l'Italia per 37-0, nel settembre 2019, partita valida come Test Match prima dei Mondiali di Giappone 2019.

Tabellino

Inghilterra-Georgia 40-0

INGHILTERRA: 15 Elliot Daly, 14 Jonathan Joseph, 13 Ollie Lawrence, 12 Henry Slade, 11 Jonny May, 10 Owen Farrell, 9 Ben Youngs, 8 Billy Vunipola, 7 Jack Willis, 6 Maro Itoje, 5 Joe Launchbury, 4 Charlie Ewels, 3 Will Stuart, 2 Jamie George, 1 Ellis Genge. A disposizione: 16 Tom Dunn, 17 Mako Vunipola, 18 Kyle Sinckler, 19 Ben Earl, 20 Tom Curry, 21 Dan Robson, 22 Max Malins, 23 Joe Marchant. Ct: Eddie Jones

GEORGIA: 15 Lasha Khmaladze, 14 Akaki Tabutsadze, 13 Giorgi Kveseladze, 12 Merab Sharikadze, 11 Sandro Svanidze, 10 Tedo Abzhandadze, 9 Gela Aprasidze, 8 Beka Gorgadze, 7 Giorgi Tkhilaishvili, 6 Beka Saginadze, 5 Grigor Kerdikoshvili, 4 Lasha Jaiani, 3 Beka Gigashvili, 2 Shalva Mamukashvili, 1 Mikheil Nariashvili. A disposizione: 16 Jaba Bregvadze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Otar Giorgadze, 20 Tornike Jalagonia, 21 Vasil Lobzhanidze, 22 Deme Tapladze, 23 Sandro Todua. Ct: Levan Maisashvili

I punti: 15' meta J.Willis (I), tr Farrell (I), 29' meta George (I), tr Farrell (I), 33' meta George (I), 37' meta Daly (I), tr Farrell (I), 57' meta George (I), tr Farrell (I), 68' meta Robson (I), tr Farrell (I)

Arbitro: Nigel Owens (Galles)

Ammoniti: nessuno

