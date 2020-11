Comincia con il piede giusto l'Autumn Cup dell'Irlanda, che batte per 32-9 gli odiati rivali del Galles nella prima giornata. A ben vedere, lo scarto è anche inferiore rispetto a quanto abbia fatto vedere il campo, con i Dragoni tenuti in piedi solo dai calci di Halfpenny. Niente gioco, tanta caparbietà sì, ma la squadra di Pivac continua a navigare a vista, senza una vera idea di come muoversi in campo oltre a un grossissimo problema di tenuta difensiva e di indisciplina. L'Irlanda va, provando a dimenticare la sconfitta di qualche settimana fa contro la Francia che gli ha fatto perdere il 6 Nazioni. Ora testa all'Inghilterra anche se Farrell resta preoccupato per le condizioni di Sexton uscito anzitempo per un problema fisico.

Cronaca

Prime fasi di gara molto nervose, con Raynal costretto a fischiare tante volte per l'indisciplina delle due squadre. Nei primi minuti si collezionano anche due risse tra i 30 giocatori in campo a testimoniare il momento del match. Sexton manda in vantaggio i suoi con un calcio, Halfpenny fa lo stesso e pareggia qualche minuto più tardi. Il Galles sembra tenere, ma in mischia paga un prezzo salatissimo contro una Irlanda più motivata e organizzata. Ecco che al 22' arriva la prima meta di serata con Roux che schiaccia a terra l'ovale per il primo break della partita. Sexton fa in tempo a segnare la trasformazione e a piazzare un altro calcio, ma è poi costretto ad uscire dal campo per un problema fisico. Arrivano due calci di Halfpenny e uno di Burns che ha il difficile compito di sostituire in regia Sexton, il tutto al debutto in Nazionale (il giocatore di Ulster aveva fatto tutte la trafila con le Nazionali giovanili inglesi prima di diventare irlandese).

Il Galles resta comunque in partita e in avvio di ripresa la squadra di Pivac prova a colpire l'indisciplina degli irlandesi. Prima Halfpenny manca un calcio, ma eravamo comunque a metà campo, poi ne segna un secondo, che riporta i suoi a un break di svantaggio. Da quel momento potrebbe cominciare un'altra partita, ma l'Irlanda si ributta subito in attacco costringendo la difesa dei Dragoni a un super lavoro. Burns riporta i suoi sopra break, arriva anche il calcio del neo entrato Murray che porta gli Irish sul 22-9. Da quel momento, invece, il Galles naufraga e lascia spazi aperti all'Irlanda che vuole trovare un altro paio di mete nel finale. Arriverà un secondo calcio di Murray e, proprio allo scadere, la meta del “debuttante” James Lowe, classe '92 neozelandese che ha trovato la maglia della Nazionale irlandese grazie agli anni passati a Leinster.

La statistica

18 - Le mete subite dal Galles negli ultimi 6 match disputati tra Sei Nazioni e gare di preparazione. Una media di 3 mete subite a partita per la squadra di Pivac: veramente troppo per un gruppo che è arrivato 4° all'ultimo Mondiale e ha dichiarato, come obiettivo futuro, quello di vincere il Mondiale del 2023. Ah, le ultime 6 gare sono coincise con 6 sconfitte.

Tabellino

Irlanda-Galles 32-9

IRLANDA: 15 Hugo Keenan, 14 Andrew Conway, 13 Chris Farrell, 12 Robbie Henshaw, 11 James Lowe, 10 Jonathan Sexton, 9 Jamison Gibson-Park, 8 Caelan Doris, 7 Josh van der Flier, 6 Peter O’Mahony, 5 James Ryan, 4 Quinn Roux, 3 Andrew Porter, 2 Ronan Kelleher, 1 Cian Healy. A disposizione: 16 Dave Heffernan, 17 Ed Byrne, 18 Finlay Bealham, 19 Tadhg Beirne, 20 Will Connors, 21 Conor Murray, 22 Billy Burns, 23 Keith Earls. Ct: Andy Farrell

GALLES: 15 Leigh Halfpenny, 14 Liam Williams, 13 Jonathan Davies, 12 Owen Watkin, 11 Josh Adams, 10 Dan Biggar, 9 Gareth Davies, 8 Taulupe Faletau, 7 Justin Tipuric, 6 Shane Lewis-Hughes, 5 Alun Wyn Jones, 4 Will Rowlands, 3 Tomas Francis, 2 Ryan Elias, 1 Rhys Carre. A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Wyn Jones, 18 Samson Lee, 19 Jake Ball, 20 Aaron Wainwright, 21 Lloyd Williams, 22 Callum Sheedy, 23 George North. Ct: Wayne Pivac

I punti: 10' calcio Sexton (I); 16' calcio Halfpenny (G); 22' meta Roux (I), tr Sexton (I), 27' calcio Sexton (I); 30' calcio Halfpenny (G); 35' calcio Burns (I); 49' calcio Halfpenny (G); 53' calcio Burns (I), 66' calcio C.Murray (I), 71' calcio C.Murray (I), 80' meta Lowe (I), tr C.Murray (I)

Arbitro: Mathieu Raynal (Francia)

Ammoniti: nessuno

