Franco Smith l'aveva detto. "L'Italia non deve avere l'assillo del risultato”, anche se questa volta sembravano essere molto vicini alla Scozia e quindi perché non provarci? Per poco meno di 70 minuti l'Italia è stata in partita, anzi ha sempre condotto e aveva risposto presente alle (poche) folate degli scozzesi. Ma quando è arrivato il momento del dunque ci siamo sciolti come neve al sole, quando è contata soprattutto l'esperienza e la capacità di gestire il finale di partita. In più Smith si è ritrovato ad operare dei cambi straordinari visto gli infortuni di Polledri e Allan (poco esaltanti in vista delle prossime gare). Finisce quindi 28-17 per la Scozia, con il solito problema degli azzurri di concretizzare quasi nulla: loro fanno il punto di bonus offensivo grazie alle quattro mete, noi neanche quello difensivo visto il +11 rivale. Certo, la voglia di combattere, la capacità di mettere pressione sugli avversari e la capacità (ritrovata) di fare una buona mischia è il preambolo all'obiettivo posto dal ct: voler costruire un gruppo più che portare a casa vittorie. Può essere contento da questo punto di vista, considerando i tre debutti in Nazionale: Marco Zanon (1997), Jacopo Trulla (2000) e Stephen Varney (2001). Più Garbisi (2000) che cresce, come mediano d'apertura, alla terza partita in Nazionale. In qualche modo abbiamo rotto il ghiaccio nella nuova Autumn Nations Cup, ma si spera davvero in un successo nella prossima gara contro le Fiji (anche se la gara resta a rischio dopo l'aver annullato la sfida contro la Francia) per dare morale e ossigeno a un gruppo che non vince ormai dal 26 settembre del 2019.