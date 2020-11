Altro record per Joy Neville . L'arbitro irlandese diventa la prima donna a ricoprire il ruolo del TMO in un match maschile, con la sua presenza alla VAR Room del rugby nel match tra Galles e Georgia, valido per la 2a giornata dell'Autumn Nations Cup .

L'ex giocatrice, era trequarti ala della Nazionale irlandese fino al 2013, è stata anche ascoltata dall'arbitro Luke Pearce al 55', in merito all'infrazione del georgiano Saghinadze sul capitano dei gallesi Tipuric . La decisione presa dal TMO è stata quella di ammonire Saghinadze, sancendo così l'inferiorità numerica della Georgia che ha perso poi il match per 18-0 .

Per Joy Neville è quindi un'altra giornata da ricordare, visto che fu proprio lei a dirigere per la prima volta una partita internazionale tra le donne: era Galles-Italia nel Sei Nazioni femminile 2016. In campo maschile ha diretto anche una partita di Serie A nel 2017, Eccellenza Petrarca-Lazio, e nel novembre del 2017 è sta la prima donna arbitro in un match internazionale per club con la direzione di Bordeaux Bègles-Enisej STM in Champions Cup. A Gennaio dello scorso anno è stata anche la prima donna a dirigere un match di Pro 14 con la sfida tra Ulster e Southern Kinghs.