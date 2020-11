La FIR , Federazione Italiana Rugby, ha appena annunciato sul proprio sito ufficiale che è stato cancellato il match tra Italia e Fiji , in programma ad Ancona sabato 21 novembre alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata dell’Autumn Nations Cup 2020 : sono saliti infatti a 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani . Sono arrivati i risultati del secondo giro di tamponi effettuato sugli oceanici dopo i primi casi rilevati la scorsa settimana, che avevano portato alla cancellazione del match contro la Francia , poi assegnato a tavolino ai transalpini per 28-0, con tanto di punto di bonus offensivo . Medesimo trattamento dovrebbe essere riservato a questo secondo match .

Jake Polledri - Italia-Inghilterra, Sei Nazioni 2020 - Pub not in UKxIRLxFRAxNZL

Di seguito il testo della nota stampa della FIR: “La Federazione Italiana Rugby informa che il Cattolica Test Match Italia v Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre alle ore 13.45 allo Stadio “Del Conero” di Ancona e valido per la seconda giornata della Autumn Nations Cup, è stato cancellato a seguito della diffusione del contagio da COVID-19 all’interno del raduno della Nazionale figiana, con 29 ventinove casi di positività registrati. La Nazionale Italiana Maschile rimane in raduno a Roma per preparare la terza giornata del torneo autunnale, in calendario sabato 28 novembre a Parigi contro la Francia. FIR augura una pronta guarigione a tutti i componenti della squadra figiana risultati positivi al Covid-19. Resta in fase di monitoraggio la possibile partecipazione di Fiji alle rimanenti partite della competizione“.