Nuovo arrivo in casa Italia , già a partire dalla prossima gara contro il Galles. Franco Smith ha infatti convocato il trequarti ala Monty Ioane che appena ricevuto l'ok da parte della World Rugby per vestire la maglia italiana . Il giocatore del Benetton Treviso , infatti, è australiano di origini samoane, ma ha ottenuto la possibilità di essere eleggibile per la Nazionale italiana perché ormai residente a Treviso da tre anni. Il classe '94 farà il suo debutto in Nazionale il prossimo 5 dicembre nella sfida contro il Galles , che varrà lo spareggio 5°-6° posto dell'Autumn Nations Cup, la nuova competizione che ha sostituito i Test Match autunnali .

Monty Ione, 23 mete in 58 partite con la maglia del Benetton, ha già fatto parte del raduno che Franco Smith aveva effettuato a Parma e a Roma nel mese di luglio. Il percorso di ingresso di Monty Ione è stato graduale, considerando che il giocatore era anche presente a Parigi durante Francia-Italia, dove è arrivata la sconfitta per 36-5, per “respirare” un po' di aria azzurra in attesa di ricevere l'ok da parte della World Rugby. In sostanza, Ione prende il posto di Matteo Minozzi che non sarà della partita per Galles-Italia a seguito di un affaticamento dopo il match contro la Francia.