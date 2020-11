Serviva una vittoria ed è arrivata. Il Galles batte in casa una buona Georgia per 18-0 e interrompe una striscia negativa che durava ormai da 6 partite. Pivac si è preso anche il lusso di far debuttare in Nazionale maggiore Johnny Williams, James Botham e Kieran Hardy, ma in Galles non è che siano proprio felici di questo successo. L'Inghilterra, settimana scorsa, avevano archiviato la pratica Georgia già all'intervallo, cogliendo il punto di bonus offensivo al 40'. Il Galles non ci è riuscito nel giro di 80 minuti. Sono arrivate solo due mete e tanti errori e i Dragoni non possono sorridere. C'è comunque una vittoria in più, con la speranza che sia il modo di ripartire in attesa della sfida contro l'Inghilterra (che oggi ha battuto l'Irlanda). Dato statistico interessante: al TMO c'era Joy Neville. L'ex trequarti ala irlandese diventa così la prima donna al TMO, dopo essere stata anche la prima donna ad arbitrare un match internazionale. C'era sempre il Galles: era un Galles-Italia nel Sei Nazioni 2016.

Cronaca

Galles che arriva a questa sfida con l'imperativo di vincere, ma Pivac si presenta con ben tre debuttanti. La sostanza comunque non cambia: serve battere la Georgia. Questa pressione si sente però in avvio di gara, con i Dragoni che faticano a trovare spazi e occasioni per andare in meta. Ecco che Sheedy al 9' manda tra i pali un calcio per piazzare, comunque, il primo vantaggio di giornata. La meta arriva al 25' con Rees-Zammit, arrivata dopo una mischia, con Sheedy che trasforma per il 10-0. Sarà il risultato anche al 40': il Galles, infatti, non riuscirà più a creare pericoli, mentre sfiora il calcio dei tre punti la Georgia, ma Abzhandadze sbaglia allo scadere.

Anche nella ripresa il Galles fatica a penetrare, ma Sheedy passettino dopo passettino prova comunque a portare a casa la vittoria con un altro piazzato. Di mete non ne arrivano, anche quando la Georgia resta in 14 per l'ammonizione ai danni di Saghinadze, che aveva colpito duramente capitan Tipuric. C'è da registrare comunque la buona tenuta difensiva dei georgiani, che hanno provato in ogni modo a raccogliere almeno il punto di bonus difensivo. Proprio nel finale, però, arriva la meta di Webb che fissa il risultato sul 18-0. Un risultato che non fa felice nessuno.

La statistica

0 - Il Galles prova a ripartire dalla difesa, con i 0 punti concessi alla Georgia. È la seconda volta che succede in questo 2020 dopo il 42-0 sull'Italia. Le altre gare giocate in questa stagione sono però da dimenticare...

Tabellino

Galles-Georgia 18-0

GALLES: 15 Liam WILLIAMS, 14 Johnny McNICHOLL, 13 Nick TOMPKINS, 12 Johnny WILLIAMS, 11 Louis REES-ZAMMIT, 10 Callum SHEEDY, 9 Kieran HARDY, 8 Aaron WAINWRIGHT, 7 Justin TIPURIC, 6 James BOTHAM, 5 Seb DAVIES, 4 Jake BALL, 3 Samson LEE, 2 Elliot DEE, 1 Wyn JONES. A disposizione: 16 Sam Parry, 17 Nicky Smith, 18 Leon Brown, 19 Cory Hill, 20 James Davies, 21 Rhys Webb, 22 Ioan Lloyd, 23 Jonah Holmes. Ct: Wayne Pivac

GEORGIA: 15 Lasha KHMALADZE, 14 Akaki TABUTSADZE, 13 Giorgi KVESElADZE, 12 Merab SHARIKADZE, 11 Sandro TODUA, 10 Tedo ABZHANDADZE, 9 Vasil LOBZHANIDZE, 8 Beka GORGADZE, 7 Beka SAGHINADZE, 6 Otar GIORGADZE, 5 Kote MIKAUTADZE, 4 Grigor KERDIKOSHVILI, 3 Beka GIGASHVILI, 2 Jaba BREGVADZE, 1 Mikheil NARIASHVILI. A disposizione: 16 Giorgi Chkoidze, 17 Guram Gogichashvili, 18 Lexo Kaulashvili, 19 Lasha Jaiani, 20 Giorgi Tkhilaishvili, 21 Gela Aprasidze, 22 Demur Tapladze, 23 Tamaz Mchedlidze. Ct: Levan Maisashvili

I punti: 9' calcio Sheedy (W), 25' meta Zammit (W), tr Sheedy (W), 51' calcio Sheedy (W), 75' meta Webb (W)

Arbitro: Luke Pearce (Inghilterra)

Ammoniti: nessuno

