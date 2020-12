Il copione resta sempre lo stesso. L'Italia gioca anche bene per 50 minuti, ma poi il tracollo. E dire che questo Galles era tutt'altro che pimpante, rispetto al 4° posto del Mondiale di un anno fa. Dopo il dominio dei primi 15 minuti, gli azzurri si rifanno e Varney e Canna guidano la rimonta. La squadra di Smith è brava a sfruttare la superiorità numerica, portandosi addirittura in vantaggio in avvio di ripresa grazie alla meta di Meyer. Poi l'oscurità. Ok il rientro di Adams a ristabilire il 15 contro 15, ma l'Italia non costruisce più niente e subisce. Tanto da subire la terza, la quarta e la quinta meta, tanto per rimanere in media. Neanche l'ingresso di un giocatore di esperienza come Ghiraldini riesce a riportare un po' di lucidità. Insomma, è sempre la stessa Italia e Franco Smith dovrà lavorare tantissimo per ricucire il gap con le prime delle classe (almeno per metterli in difficoltà). Luci e ombre invece per Ioane al debutto, che ha dato l'impressione di spaccare in due la difesa avversaria, ma che in realtà ha toccato pochi palloni. Irlanda 3a, il Galles si piazza invece al 5° posto del torneo. Ora manca solo la finalissima tra Inghilterra e Francia per decretare il vincitore dell'Autumn Nations Cup. Chi trionferà a Twickenham?

AUTUMN NATIONS CUP: CHI VINCE? Inghilterra Francia

Autumn Nations Cup Torna Sexton e l'Irlanda è terza: 31-16 alla Scozia 3 ORE FA

Cronaca

Partenza non perfetta degli azzurri, con la difesa che lascia troppi spazi a Tipuric e Hardy: il mediano di mischia degli Scarlets schiaccia a terra l'ovale, sfruttando il fuori posizione di Canna e Sheedy trasforma per il 7-0. I gallesi potrebbero finire in 14 per una spallata di Liam Williams su Canna. Per un fallo molto simile, in Australia-Argentina, era stato espulso Salakaia-Loto che aveva placcato sul volto Grondona con la spalla. Ma per il TMO niente da fare, nessuna penalità per Williams vista l'infrazione precedente di Zilocchi. Il Galles riparte e trova la meta con Parry, con Sheedy che trasforma per il 14-0. Alla prima sortita offensiva nei 22 gallesi, invece, l'Italia conquista un calcio con Canna e Garbisi piazza dentro i primi tre punti di serata. Al 33' arriva la meta degli azzurri con Canna che, con un calcetto, libera Zanon che tutto solo non sbaglia. Il Galles resta anche in inferiorità numerica per il giallo ad Adams e l'Italia chiude il primo tempo a -1 dopo un calcio di Garbisi.

Zanon - Galles-Italia - Autumn Nations Cup 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

In avvio di ripresa ci si aspetta ancora un'Italia arrembante, ma Sheedy con un calcio riporta i suoi a +4. L'Italia ha comunque in serbo qualcosa e al 47' trova la meta con Meyer che supera ben tre giocatori sul lungo linea di destra prima di firmare il primo vantaggio azzurro. Garbisi però non riesce a trasformare, con l'Italia che conduce 18-17. Torna la parità numerica e il neo entrato Davies va in meta sull'intelligente servizio di Faletau. Sheedy trasforma e il Galles torna in vantaggio per 24-18. Proprio in quel momento c'è il solito crollo degli azzurri, sia fisico che di lucidità. Arrivano così anche le mete di North e Tipuric (tutte trasformate da Sheedy) e il Galles riesce a vincere 38-18, cogliendo il 5° posto del torneo.

La statistica

14-13 - All'intervallo l'Italia ci aveva creduto, essendo riuscita a rimontare da 14-0 a 14-13. Nella ripresa era anche passata in vantaggio, ma poi si è dovuta arrendere. Anche nel marzo 2015 (Sei Nazioni) si andò al riposo col risultato di 14-13, con il Galles che vinse però 61-20.

Meyer - Galles-Italia - Autumn Nations Cup 2020 - Getty Images Credit Foto Getty Images

Tabellino

Galles-Italia 38-18

ITALIA: 15 Jacopo TRULLA, 14 Luca SPERANDIO, 13 Marco ZANON, 12 Carlo CANNA, 11 Montanna IOANE, 10 Paolo GARBISI, 9 Stephen VARNEY, 8 Braam STEYN, 7 Johan MEYER, 6 Maxime MBANDÀ, 5 Niccolò CANNONE, 4 Marco LAZZARONI, 3 Giosuè ZILOCCHI, 2 Luca BIGI, 1 Danilo FISCHETTI. A disposizione: 16 Leonardo GHIRALDINI, 17 Simone FERRARI, 18 Pietro CECCARELLI, 19 Cristian STOIAN, 20 Michele LAMARO, 21 Guglielmo PALAZZANI, 22 Tommaso ALLAN, 23 Federico MORI. Ct: Franco Smith

GALLES: 15 Liam WILLIAMS, 14 Josh ADAMS, 13 George NORTH, 12 Johnny WILLIAMS, 11 Louis REES-ZAMMIT, 10 Callum SHEEDY, 9 Kieran HARDY, 8 Taulupe FALETAU, 7 Justin TIPURIC, 6 James BOTHAM, 5 Alun Wyn JONES, 4 Will ROWLANDS, 3 Tomas FRANCIS, 2 Sam PARRY, 1 Nicky SMITH. A disposizione: 16 Elliot DEE, 17 Wyn JONES, 18 Leon BROWN, 19 Cory HILL, 20 Aaron WAINWRIGHT, 21 Gareth DAVIES, 22 Ioan LLOYD, 23 Jonah HOLMES. Ct: Wayne Pivac

I punti: 7' meta Hardy (G), tr Sheedy (G), 18' meta Parry (G), tr Sheedy (G); 29' calcio Garbisi (I), 33' meta Zanon (I), tr Garbisi (I), 39' calcio Garbisi (I); 47' calcio Sheedy (G), 48' meta Meyer (I); 58' meta Davies (G), tr Sheedy (G), 69' meta North (G), tr Sheedy (G), 76' meta Tipuric (G), tr Sheedy

Arbitro: Wayne Barnes (Gran Bretagna)

Ammoniti: 38' Adams (G)

I segreti della mischia, tra tecnica e potenza

Autumn Nations Cup Le Fiji tornano e demoliscono la Georgia: 38-24 4 ORE FA