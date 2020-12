L'Italia chiude il suo 2020 con una sconfitta, nella finale per il 5° posto dell'Autumn Nations Cup contro il Galles. Il 38-18 patito a Llanelli è l'8° ko in 9 partite disputate in questa stagione per gli azzurri: non un bottino da ricordare con piacere, considerando che l'unica vittoria è arrivata a tavolino con le Fiji che non potevano giocare a causa dei tanti casi covid all'interno della propria squadra. Il ct Franco Smith è consapevole che ci sarà una montagna da scalare per rendere “competitiva” la sua Italia, ma cerca qualcosa di positivo in questo 2020. Una su tutte? L'aver fatto debuttare tanti giocatori, molti di questi provenienti dell'Under 20 che potranno essere determinanti già a partire dal prossimo Sei Nazioni.

C’è un progetto in cui crediamo fortemente e nel quale siamo tutti impegnati. Stiamo sviluppando il gruppo e la leadership. La nostra mediana di oggi aveva iniziato il 2020 giocando con l’Italia U20 e in queste settimane è approdata al rugby internazionale. Siamo cresciuti nel corso dell’anno, tutti quanti, e credo che oggi si siano visti una buona difesa e una meta ben costruita. Ci aspetta un mese importante con le nostre franchigie adesso tra Pro 14 e Challenge Cup prima di ritrovarci per preparare insieme il Sei Nazioni

In queste settimane abbiamo dimostrato di aver aumentato il numero di giocatori in grado di giocare per l’Italia a questo livello e torniamo a casa con una maggiore consapevolezza collettiva di cosa sia necessario per competere a questo livello. Tutti i giovani che hanno esordito in questa Autumn Nations Cup, o nei recuperi del Sei Nazioni, hanno mostrato di avere ciò che è necessario per giocare a questo livello. Trulla questa sera debuttava da estremo ed ha giocato da atleta esperto, Zilocchi e Fischetti hanno confermato di essere piloni di caratura internazionale e questa sera era giusto tenerli in campo il più a lungo possibile. Non ho rimpianti per come abbiamo gestito i cambi

Il 2020 dell'Italia

-Galles-Italia 42-0

-Francia-Italia 35-22

-Italia-Scozia 0-17

-Irlanda-Italia 50-17

-Italia-Inghilterra 5-34

-Italia-Scozia 17-28

-Italia-Fiji 28-0 (a tavolino)

-Francia-italia 36-5

-Galles-Italia 38-18

Da febbraio ad oggi abbiamo avuto una grande crescita fisica e aumentato la conoscenza e la consapevolezza del gioco e del lavoro necessario per competere nei test. Mancano ancora molti dettagli da affinare, ma insieme ai tecnici delle franchigie, lavorando con Crowley e Bradley, muoveremo ulteriori passi avanti. Ci aspetta molto lavoro in vista del 2021, tutti sanno che nelle settimane a venire ci sarà da impegnarsi duramente per ricominciare da dove abbiamo concluso in vista del Sei Nazioni. È frustrante chiudere la mia prima stagione alla guida dell’Italia senza vittorie, ma sapevo che mi aspettava una grande sfida su questa panchina. Le sconfitte pesano, ma il nostro lavoro è far crescere il rugby italiano e tradurre in risultati la nuova energia che questo gruppo sta costruendo col proprio impegno

Non resta che attendere quindi il Sei Nazioni 2021 (a partire dal 6 febbraio su DMAX e Eurosport Player) per capire se ci saranno o meno i miglioramenti preventivati da Franco Smith. L'Italia si ritroverà a fine gennaio per il raduno in vista della prima partita che vedrà gli azzurri opposti alla Francia.

