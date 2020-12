Fiji squadra materasso? Macché. La Nazionale guidata da Cotter fa a fettine la Georgia che, dopo due prestazioni positive contro Galles e Irlanda , sperava di ottenere la sua prima vittoria in questa Autumn Nations Cup 2020 . Il campo dice però un'altra cosa, con le Fiji che giocano la partita come se fosse la finale di Coppa del Mondo. Per gli oceanici era la prima del 2020 (e l'ultima) e riescono a demolire la difesa georgiana con un'aggressività disarmante. In mischia c'è solo una padrona e la forza e la potenza della prima linea degli “ospiti” è impressionante. Che dire, se avessero giocato prima, queste Fiji avrebbero dato fastidio anche alla Francia per il primo posto nel girone . La Georgia, invece, che aveva mostrato un buon livello fino ad oggi, si prende l'ultimo posto della competizione.

Occhio agli in avanti vista la tanta pioggia che ha investito Edimburgo negli ultimi giorni. Ecco che le Fiji si fanno subito cogliere in fallo con Todua che regale l'ovale agli avversari. La Georgia però perde il possesso e le Fiji ne approfittano per andare in meta con Nadolo, anche se Volavola non trasforma per il 5-0 dopo due minuti. La squadra di Cotter sembra in buona condizione e al 6' arriva anche la meta di Dyer per il 12-0 nel giro di 6 minuti di gioco. Abzhandadze mette i primi punti per la Georgia con un calcio, ma al 17' arriva la terza meta di giornata per le Fiji con Tuisova. La squadra di Maisashvili neanche contro Irlanda e Galles, nel girone, aveva fatto così male in fase difensiva e in mischia chiusa. Al 22' arriva finalmente la prima meta per i Lelos con Melikidze in uscita da una touche a 5 metri e Abzhandadze trasforma per il 19-9 di marca oceanica.