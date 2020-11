Gli organizzatori dell’Autumn Nations Cup 2020 di rugby sul sito ufficiale della manifestazione hanno appena assegnato in favore dell’Italia il 28-0 a tavolino per il match cancellato contro le Fiji, originariamente in programma ad Ancona oggi alle ore 13.45 e valido per la seconda giornata del torneo: sono infatti 29 i casi di positività al Covid registrati tra i figiani.