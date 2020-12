Con la gara contro il Galles di sabato 5 dicembre, si chiude il lungo periodo di raduno della Nazionale. Franco Smith, infatti, tra la fine del Sei Nazioni e questa Autumn Nations Cup, ha avuto a disposizione sei settimane di lavoro per gettare le basi dei prossimi anni, con vista ovviamente sui Mondiali del 2023 in Francia. Il bilancio, per ora, dice 4 sconfitte e una sola vittoria (quella contro le Fiji a tavolino). Niente di nuovo all'orizzonte insomma, ma si è dato sicuramente spazio a giovani ed è stato operato un cambio generazionale importante. Ad oggi, il ct Franco Smith è soddisfatto del lavoro fatto in queste settimane.

Questo periodo trascorso con la squadra è stata una fortuna. Abbiamo avuto modo di conoscerci a fondo, sia i giocatori che noi dello staff, e ora abbiamo tutti delle idee chiare. Sappiamo in quale punto siamo arrivati ora e il lavoro che bisogna fare per continuare a crescere. Al momento posso fare i complimenti alla squadra per l’impegno che è stato profuso in questo lungo raduno e per l’etica del lavoro mostrata. Dobbiamo continuare a lavorare duro in vista del futuro, siamo ancora indietro dal punto di vista della fisicità, ma abbiamo già raggiunto dei buoni standard e dobbiamo continuare a puntare duro su aspetti come questo

Contro il Galles ci sarà Varney titolare come '9'

È un passo importante per la sua carriera. Ha qualità diverse da quelle di Violi, che ha sicuramente più esperienza. Abbiamo sempre pensato che questo periodo sia giusto per inserire nuovi giocatori nel percorso della Nazionale, così da cercare di dare loro qualche possibilità in più nella loro crescita

Cosa si dovrà fare nel 2021? Lavorare con le franchigie

Nel 2021 sarà importante continuare a lavorare insieme alle franchigie, così come stiamo facendo ora, in modo da avere una linea comune. Vogliamo tenere alto l’entusiasmo dei giocatori e l’orgoglio di vestire questa maglia e di cercare sempre di migliorarsi

Galles-Italia, spareggio per il 5° posto dell'Autumn Nations Cup chiuderà quindi il 2020 degli azzurri che si ritroveranno poi a fine gennaio per il raduno pre Sei Nazioni 2021 che comincerà il 6 febbraio prossimo.

