L'Inghilterra fa 3 su 3 e si assicura la prima piazza del Girone A, con la squadra di Eddie Jones che quindi si giocherà l'Autumn Nations Cup 2020 (il nuovo torneo in sostituzione dei Test Match autunnali). Battuto il Galles per 24-13, anche se questa volta la squadra di Pivac ha fatto vedere qualcosa in più ed è stata in partita per 60 minuti. Anche per demerito dell'Inghilterra che "giocava” come il gatto con il topo, non spingendo sull'acceleratore, dando l'impressione di voler seguire lo stesso piano partita visto contro l'Irlanda (lasciare il possesso agli avversari e punirli sui loro errori). Il Galles è sotto, ma si tiene a portata di break, ma negli ultimi 20 minuti arriva l'accelerata decisiva che regala all'Inghilterra l'ennesima vittoria del 2020. Sono 7 vittorie su 8 partite disputate nel 2020, l'unica sconfitta è stata al debutto del Sei Nazioni contro la Francia, proprio la squadra che la Nazionale della Rosa affronterà in finale (col pubblico di Twickenham).

Cronaca

Farrell cerca subito i primi punti di giornata, ma manca il piazzato. Dall'altra arriva invece la meta del Galles che si porta in vantaggio grazie a Johnny Williams, lanciato in qualche modo dal piede di Biggar. L'Inghilterra risponde immediatamente con la meta di Slade, ma resta sotto perché Farrell non trova la trasformazione. Halfpenny potrebbe portare addirittura i suoi sul 10-5, ma manca il calcio. Il Galles sembra pimpante, sembra... Perché negli ultimi 10 minuti la squadra di Pivac si riscopre indisciplinata e regala dei calci alla compagine guidata da Eddie Jones: Farrell ringrazia e con due calci porta il risultato sull'11-7 all'intervallo.

Nella ripresa ci si attende la risposta del Galles: c'è il possesso, ma non la pericolosità, mentre dall'altra parte arriva la meta di Mako Vunipola che allunga in favore della Nazionale della Rosa. Potrebbe essere il break decisivo, ma Biggar tiene in piedi i suoi con due calci consecutivi. È la spinta giusta, in realtà, per l'Inghilterra che ritrova la giusta mentalità e fa abbassare il baricentro della Nazionale gallese. C'è pressione sulla linea dei 22 gallese e i padroni di casa sono così costretti a commettere tante infrazioni. Farrell mette a segno due calci su tre e chiude il match sul 24-13. Niente da fare quindi per il Galles che non prende neanche il punto di bonus difensivo.

Le 8 gare dell'Inghilterra nel 2020

Partita Risultato Francia-Inghilterra (Sei Nazioni) 24-17 Scozia-Inghilterra (Sei Nazioni) 6-13 Inghilterra-Irlanda (Sei Nazioni) 24-12 Inghilterra-Galles (Sei Nazioni) 33-30 Italia-Inghilterra (Sei Nazioni) 5-34 Inghilterra-Georgia (Autumn Cup) 40-0 Inghilterra-Irlanda (Autumn Cup) 18-7 Galles-Inghilterra (Autumn Cup) 13-24

La statistica

200 - I calci battuti in carriera da Owen Farrell nei Test Match. È il sesto della storia dopo Dan Carter, Jonny Wilkinson, Neil Jenkins, Diego Dominguez e Ronan O'Gara.

Tabellino

Galles-Inghilterra 13-24

GALLES: 15 Leigh HALFPENNY, 14 Louis REES-ZAMMIT, 13 Nick TOMPKINS, 12 Johnny WILLIAMS, 11 Josh ADAMS, 10 Dan BIGGAR, 9 Lloyd WILLIAMS, 8 Taulupe FALETAU, 7 James BOTHAM, 6 Shane LEWIS-HUGHES, 5 Alun Wyn JONES, 4 Jake BALL, 3 Samson LEE, 2 Ryan ELIAS, 1 Wyn JONES. A disposizione: 16 Elliot Dee, 17 Rhys Carre, 18 Tomas Francis, 19 Will Rowlands, 20 Aaron Wainwright, 21 Rhys Webb, 22 Callum Sheedy, 23 Owen Watkin. Ct: Wayne Pivac

INGHILTERRA: 15 Elliot DALY, 14 Jonathan JOSEPH, 13 Henry SLADE, 12 Owen FARRELL, 11 Jonny MAY, 10 George FORD, 9 Ben YOUNGS, 8 Billy VUNIPOLA, 7 Sam UNDERHILL, 6 Tom CURRY, 5 Joe LAUNCHBURY, 4 Maro ITOJE, 3 Kyle SINCKLER, 2 Jamie GEORGE, 1 Mako VUNIPOLA. A disposizione: 16 Luke Cowan-Dickie, 17 Ellis Genge, 18 Will Stuart, 19 Jonny Hill, 20 Ben Earl, 21 Jack Willis, 22 Dan Robson, 23 Anthony Watson. Ct: Eddie Jones

I punti: 10' meta J.Williams (G), tr Halfpenny (G); 14' meta Slade (I), 30' calcio Farrell (I), 39' calcio Farrell (I), 50' meta M.Vunipola (I), tr Farrell (I); 55' calcio Biggar (G), 58' calcio Biggar (G); 66' calcio Farrell (I), 72' calcio Farrell (I)

Arbitro: Romain Poite (Francia)

Ammoniti: nessuno

