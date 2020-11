L'Irlanda prende il possesso e cerca di incamerare più mete possibili: con la vittoria sarebbe secondo posto, ma è sempre meglio cercare conquistare il bonus in queste partite. Al 6' arriva il vantaggio di Burns che riesce a trovare un varco dopo un'azione lunghissima dei padroni di casa. Il numero 10 trasforma e segna anche un calcio di punizione, con la Nazionale irlandese che si trova ben presto sul 10-0. La Georgia però non molla e al 16' trova la sua prima meta del torneo. Passaggio interno per Kveseladze che si fa 50 metri di corsa, ovale in mano, per poi schiacciare in mezzo ai pali; e Abzhandadze trasforma per il 10-7. La Georgia sembra essere in partita, ma - dopo un calcio di Burns - arriva la meta di Keenan che va fino in fondo dopo uno spazio liberato da Stockdale. È il momento clou del match perché l'Irlanda spinge a non finire, ma viene annullata dal TMO la terza meta di McCloskey.