Con la vittoria dell'Irlanda sulla Georgia (23-10), si è chiusa ufficialmente la prima fase di Autumn Nations Cup 2020, il nuovo torneo di rugby nato in sostituzione dei Test Match autunnali. Inghilterra e Francia hanno vinto i rispettivi gironi e si affronteranno nella finalissima, ma tutte le squadre iscritte giocheranno un'ultima partita di questo torneo, nel week end 5-6 dicembre, per definire la classifica finale. Ecco tutte le “finali”.

La finale: Inghilterra-Francia

Sono state le due migliori squadre del Sei Nazioni, si sono confermate anche nell'Autumn Nations Cup. L'Inghilterra di Eddie Jones si è confermata, inoltre, la squadra da battere, considerando le vittorie contro Irlanda e Galles. "Più facile” il girone della Francia che si è trovata sulla sua strada Italia e Scozia, con Galthié che ne ha approfittato per lanciare altri giovani in squadra, ovvero tutti quelli che avevano vinto il Mondiale Under 20 nel 2018. Ora sarà da capire se i transalpini vogliono continuare con la "linea verde” anche nella finalissima o se vorranno provarla a vincere, considerando le qualità importanti di un'Inghilterra già rodata e che già prima del Mondiale aveva effettuato con successo il ricambio generazionale. Piccola gioia: la finale di Twickenham vedrà anche la presenza di pubblico (2000 spettatori accreditati).

-domenica 6 dicembre, ore 15 - Inghilterra-Francia al Twickenham Stadium di Londra

La finale 3° posto: Irlanda-Scozia

L'Irlanda ha fatto il suo nel girone. Ha vinto contro il Galles, ha perso contro l'Inghilterra, non ha spinto più di tanto contro la Georgia. Le problematiche di Farrell sono state quelle di sostituire Sexton in regia, con l'infortunio del n° 10 nel primo tempo della prima partita contro il Galles. Né Byrne né Burns hanno praticamente brillato. Di fronte una Scozia che ha fatto il suo contro l'Italia, ma che non ha fatto una grande partita contro la Francia, quasi rifiutandosi di giocare per un piano tattico studiato all'insegna della difesa.

-sabato 5 dicembre, ore 15.15 - Irlanda-Scozia all'Aviva Stadium di Dublino

La finale 5° posto: Galles-Italia

Una delle grandi delusioni di questo torneo è stata il Galles. Non che sia stata una sorpresa, visto che la squadra di Pivac arrivava alla gare d'Autunno con uno score di 5 sconfitte consecutive. Ci sono stati i ko contro Irlanda e Inghilterra, e una vittoria poco convincente contro la Georgia. Se dovesse arrivare una sconfitta anche contro l'Italia, Pivac rischierebbe seriamente la sua panchina (e dire che era stato assunto per vincere il Mondiale). Dall'altra parte gli azzurri hanno cominciato anche loro un ricambio generazionale, con alcuni debutti in prima squadra come Trulla, Zanon, Garbisi ecc. La squadra di Smith però resta molto lontana dalle prime della classe.

-sabato 5 dicembre, ore 16.45 - Galles-Italia al Parc y Scalets di Llanelli

La finale 7° posto: Georgia-Fiji

Come prevedibile, la Georgia ha chiuso all'ultimo posto il suo girone, anche se non ha fatto brutte figure contro Galles e Irlanda, anzi. Nonostante la squadra di Maisashvili arrivasse a questo torneo con più dubbi che certezze. Di fronte ci saranno le Fiji che finora non hanno giocato neanche una partita a causa dei molteplici casi di Covid nel gruppo-squadra. Riusciranno a giocare almeno l'ultima gara?

-sabato 5 dicembre, ore 13 - Georgia-Fiji al Murrayfield Stadium di Edimburgo

Come è andata nei gironi

Girone A

L'Inghilterra le vince tutte e si prende il primo posto. Irlanda che deve fare i conti con l'assenza di Sexton, male ancora il Galles.

La classifica dopo la 3a giornata

Squadra Punti* Differenza punti 1. Inghilterra 13 +62 2. Irlanda 8 +25 3. Galles 4 -16 4. Georgia 0 -71

*4 punti per la vittoria, 1 punto per il bonus offensivo (4 o più mete fatte), 1 punto per il bonus difensivo (sconfitta con 7 o meno punti di scarto)

Calendario/risultati

-Irlanda-Galles 32-9 - Rileggi la cronaca

-Inghilterra-Georgia 40-0 - Rileggi la cronaca

-Inghilterra-Irlanda 18-6 - Rileggi la cronaca

-Galles-Inghilterra 13-24 - Rileggi la cronaca

-Irlanda-Georgia 23-10 - Rileggi la cronaca

Girone B

Francia senza problemi si prende il primato del girone, la Scozia segue a ruota con due vittorie.

La classifica dopo la 3a giornata

Squadra Punti* Differenza punti 1. Francia 14 +66 2. Scozia 11 +32 3. Italia 5 -14 4. Fiji 0 -84

Calendario/risultati

-Italia-Scozia 17-28 - Rileggi la cronaca

-Scozia-Francia 15-22 - Rileggi la cronaca

-Scozia-Fiji 28-0 - Vittoria a tavolino (con bonus) per gli scozzesi

