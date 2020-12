È proprio la meta di Canna una delle quattro selezionate per vincere il “premio” di miglior meta dell'ultima giornata. Sarebbe una seconda vittoria per gli azzurri, ricordando che la meta di Matteo Minozzi contro la Scozia fu eletta miglior meta della prima giornata . Ora l'ovale passa ai tifosi che avranno tempo fino alle 22 di mercoledì 2 dicembre per votare la migliore.

Oltre alla meta di Canna, sempre in Francia-Italia, c'è stata quella di Gabin Villière che in pratica chiuse il match a favore dei transalpini, con una fiammata a bruciare la statica difesa italiana che perse l'ovale dopo la touche. In lizza anche la meta di Jonny Williams per il Galles contro l'Inghilterra con un doppio gioco al piede lanciato da Biggar e concluso proprio da Williams e la prima meta del torneo della Georgia che era andata a segno contro l'Irlanda con Giorgi Kveseladze. Chi vincerà?