In attesa dell'ufficialità del 28-0 sulle Fiji (la gara della 2a giornata è stata cancellata a causa delle tante positività della Nazionale del Pacifico), arriva una piccola lieta notizia per l'Italia. Sì, perché è stata la meta di Matteo Minozzi- contro la Scozia - la più bella della 1a giornata dell'Autumn Nations Cup, il nuovo torneo di rugby inserito in calendario al posto dei Test Match autunnali.