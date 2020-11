Alla vigilia del match tra Francia ed Italia, in programma allo Stade de France di Parigi domani, sabato 28 novembre, alle ore 21.10, e valido per la terza giornata dell’Autumn Nations Cup 2020, hanno parlato in conferenza stampa il CT dell’Italia Franco Smith ed il capitano Luca Bigi.

Così il CT azzurro: “Affrontiamo un’ottima squadra che tra le proprie fila ha giocatori che militano nel TOP14. Sicuramente tutti hanno una gran voglia di scendere in campo e di rappresentare i colori del proprio Paese. Noi siamo concentrati sul nostro piano di gioco e su cosa possiamo fare in campo. La Francia è una squadra molto fisica e affrontiamo un XV che gioca molto bene con la palla in mano: sarà una partita con un’intensità elevata“.

Prosegue Smith: “Nella nostra formazione è sbagliato parlare di turnover. Abbiamo una buona base con giocatori di ottimo livello che meritano questa chances di giocare: non sono esperimenti. Stiamo costruendo un gruppo allargato con giocatori che pian piano possano prendere sempre più confidenza con il lavoro in Nazionale“.

Così Bigi: “Essere il capitano del proprio Paese è un onore e una responsabilità. Gestire un gruppo giovane, insieme ad altri compagni di squadra è molto stimolante. Stiamo toccando con mano la crescita costante, fattore che ci da confidenza e voglia di continuare a lavorare al meglio“.

Conclude il capitano degli azzurri: “Abbiamo avuto modo di preparare al meglio questa partita sfruttando al meglio i giorni in più a disposizione, nonostante il dispiacere iniziale di non poter scendere in campo contro le Fiji. Ci siamo concentrati su noi stessi, cercando di rafforzare gli aspetti positivi. Andremo a Parigi a viso aperto giocando al meglio delle nostre possibilità“.

Parigi, Stade de France – 28.11.2020

Autumn Nations Cup, III giornata

Francia v Italia

Francia: Dulin; Thomas, Barraque, Danty, Villiere; Jalibert, Serin (cap); Jelonch, Macalou, Woki; Pesenti, Geraci; Aldegheri, Mauvaka, Neti. A disposizione: Baubigny, Kolingar, Atonio, Cazeaux, Rebbadj, Coullioud, Carbonel, Moefana. All. Galthiè.

Italia: Minozzi; Trulla, Zanon, Canna, Sperandio; Garbisi, Violi; Steyn, Meyer, Mbandà; Cannone, Lazzaroni; Zilocchi, Bigi (cap), Fischetti. A disposizione: Ghiraldini, Ferrari, Ceccarelli, Stoian, Lamaro, Varney, Allan, Mori. All. Smith.

Arb. Nigel Owens (WRU).

