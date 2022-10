Autumn Nations Series 2022: tre i Test Match in programma per l’Italia, tutti casalinghi. Si inizia il 5 novembre a Padova contro Samoa, poi si va a Firenze contro l’Australia il 12, ed infine chiusura il 19 a Genova contro il Sudafrica. Sono 34 gli atleti convocati: diciannove avanti e quindici tra mediani e trequarti, con tre esordienti: il flanker Luca Andreani, il numero otto Lorenzo Cannone ed il Enrico Lucchin. Confermato quale capitano Michele Lamaro. Sono ben sedici gli atleti under 25. Il commissario tecnico della Nazionale italiana di rugby Kieran Crowley , ha diramato la lista dei convocati per le: tre i Test Match in programma per l’Italia, tutti casalinghi. Si inizia ila Padova contro, poi si va a Firenze contro, ed infine chiusura ila Genova contro. Sono: diciannove avanti e quindici tra mediani e trequarti, con: il flanker Luca Andreani, il numero otto Lorenzo Cannone ed il Enrico Lucchin. Confermato quale. Sono ben

Così al sito federale Kieran Crowley: “Abbiamo lavorato con intensità e qualità in questa settimana di raduno a Verona e siamo pronti a continuare su questa strada quella ventura, quando entreremo nel vivo della preparazione in vista del debutto con Samoa. Inizieremo l’avvicinamento con trentaquattro giocatori, poi prevediamo che alcuni dei convocati tra coloro che rientrano da infortuni o hanno meno minutaggio all’attivo in questa prima parte di stagione possano aggregarsi alla Selezione XV che affronterà i Leicester Tigers“.

Ad

I CONVOCATI DELL’ITALIA

Rugby Il rugby azzurro piange Alfredo Gavazzi, presidente federale dal 2012 al 2021 IERI ALLE 10:46

Piloni

Pietro CECCARELLI (CA Brive, 21 caps)

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 37 caps)

Danilo FISCHETTI (London Irish, 22 caps)

Ivan NEMER (Benetton Rugby, 8 caps)

Ion NECULAI (Zebre Parma, 3 caps)

Tallonatori

Luca BIGI (Zebre Parma, 42 caps)

Gianmarco LUCCHESI (Benetton Rugby, 14 caps)

Giacomo NICOTERA (Benetton Rugby, 4 caps)

Seconde Linee

Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 22 caps)

Marco FUSER (Massy, 41 caps)

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 33 caps)

David SISI (Zebre Parma, 24 caps)

Flanker/n.8

Luca ANDREANI (Zebre Parma, esordiente)

Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, esordiente)

Toa HALAFIHI (Benetton Rugby, 7 caps)

Michele LAMARO (Benetton Rugby, 18 caps) – capitano

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 38 caps)

Giovanni PETTINELLI (Benetton Rugby, 8 caps)

Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 4 caps)

Mediani di Mischia

Manfredi ALBANESE (Benetton Rugby, 2 caps)

Alessandro GARBISI (Benetton Rugby, 2 caps)

Stephen VARNEY (Gloucester Rugby, 12 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Harlequins, 63 caps)

Paolo GARBISI (Montpellier, 20 caps)

Centri

Juan Ignacio BREX (Benetton Rugby, 15 caps)

Enrico LUCCHIN (Zebre Parma, esordiente)

Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 3 caps)

Luca MORISI (London Irish, 36 caps)

Ali/Estremi

Pierre BRUNO (Zebre Parma, 4 caps)

Michele CAMPAGNARO (Colomiers, 46 caps)

Montanna IOANE (Melbourne Rebels, 14 caps)

Edoardo PADOVANI (Benetton Rugby, 37 caps)

Utility backs

Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 5 caps)

Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 6 caps)

Crowley: "Dovremo riguadagnare rispetto e credibilità"

Sei Nazioni Crowley e Lamaro: "Risultato importante, che non arriva a caso" 19/03/2022 ALLE 18:35