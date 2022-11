Due nuovi acquisti per la Erinni-Cus Milano. La formazione milanese, iscritta al campionato di eccellenza femminile, ha accolto tra le propria fila le atlete ucraine Mariia Yakovyshena e Yuliia Ivashchenko, arrivate dal Rugby Club Odessa e della Nazionale Seven dell'Ucraina. Le due ragazze avevano ottenuto lo status di rifugiate di guerra al loro arrivo in Italia, dopo essersi sobbarcate un viaggio in bus da Odessa alla Moldavia e poi un volo fino a Verona. Adesso il tesseramento con la Erinni-Cus Milano con l'obiettivo di tentare l'adattamento al campionato femminile di rugby a XV. Una novità per le due ragazze abituate al rugby a 7, considerando che in Ucraina, a livello femminile, si gioca solo il campionato Seven. Entrambe giocheranno nel ruolo di trequarti nella squadra allenata da Fabrizio Villa.

Le parole di Mariia Yakovyshena

Ad

Per noi è stata una completa novità tecnica e tattica e in queste prime settimane di allenamento stiamo cercando di capire quale possa essere il nostro ruolo in una formazione a XV. In ogni caso siamo entusiaste di poter provare a competere con le ragazze italiane che rappresentano un livello tecnico e tattico molto alto. [Mariia Yakovyshena]

Test Match L'Italia regge un tempo contro i Campioni del Mondo: 63-21 Sudafrica IERI ALLE 14:53

Le parole di Yuliia Ivashchenko

Ringraziamo la FIR che ci consente di partecipare al campionato italiano a XV e soprattutto il CUS Milano che ci sta ospitando e che ci offre questa occasione sportiva e umana di grande spessore. [Yuliia Ivashchenko]

La Nuova Zelanda batte l'Inghilterra 34-31 ed è campione del mondo: il match in 3'

Test Match Italrugby, il XV per la sfida al Sudafrica: "Dopo l'Australia non siamo appagati" 17/11/2022 ALLE 11:27