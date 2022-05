Una meta di Retiere allo scadere decide a Marsiglia la finale di Champions Cup. Cadono gli irlandesi del Leinster e trionfa per la prima volta nella storia La Rochelle che porta la più importante coppa d’Europa in Francia. Buona partenza per il Leinster, che nei primi minuti mette sotto pressione La Rochelle e al 5’ trova l’infrazione francese e Jonathan Sexton va sulla piazzola per il 3-0 iniziale. Insistono i dubliners e un altro fallo di La Rochelle manda Sexton sulla piazzola al 9’ e punteggio che sale sul 6-0. Reagisce la squadra francese e al 10’ è Rhule a partire dall’ala, rientra, evita un placcaggio e prima meta del match per il 6-7 La Rochelle.

Tanti errori e tanti falli in questa prima parte del match e, così, al 22’ un velo manda Sexton nuovamente sulla piazzola per il 9-7 per il Leinster. Insistono i dubliners, ora soffre La Rochelle nella sua metà campo, ma francesi che quando conquistano palla fanno paura con delle folate che ribaltano subito il fronte di gioco. E, così, al 36’ va vicinissima alla meta la formazione francese, ma prima i falli irlandesi e poi la mischia negano il sorpasso a La Rochelle. E, così, a tempo scaduto è Sexton ad allungare dalla piazzola e si va al riposo sul 12-7 per gli irlandesi.

Bastano 40 secondi a La Rochelle nella ripresa per obbligare al tenuto nei propri 22 il Leinster e West mette il piazzato per il 12-10. Risponde la squadra irlandese, mette pressione, obbliga al fallo e al 48’ Sexton allunga nuovamente sul 15-10 per i suoi. Insiste il Leinster e al 54’ l’ennesimo fallo francese manda nuovamente Sexton al piede per il 18-10 che porta i dubliners oltre il break.

Prova a cambiare marcia La Rochelle, che sta vedendo la finale scapparle via di mano. E all’ora di gioco da maul arriva la meta del tallonatore Bourgarit e punteggio che sale sul 18-17 e tutto di nuovo aperto a Marsiglia. Al 64’ follia di Lavault, che sgambetta volontariamente Gibson-Park e viene ammonito, lasciando i francesi in inferiorità 10 minuti. Va sulla piazzola Ross Byrne e Leinster che allunga di nuovo sul 21-17. Nonostante la superiorità soffrono i dubliners e concedono spazi a La Rochelle e così è un assolo francese negli ultimi minuti. E al 79’ arriva la meta che decide tutto. É Retiere ad allungarsi, schiacciare e punteggio che va sul 21-24 e nulla da fare per i dubliners.

