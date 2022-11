Rugby

Mondiali femminili - La Nuova Zelanda batte l'Inghilterra 34-31 ed è campione del mondo

RUGBY - La Nuova Zelanda ha conquistato il suo sesto titolo mondiale di rugby femminile, in un Eden Park tutto esaurito ad Auckland. Le padrone di casa hanno dovuto faticare per superare l'Inghilterra (34-31) in una finale spettacolare e intensa.

00:02:31, un' ora fa