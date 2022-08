Danilo Fischetti, con il pilone sinistro che è passato dalle Zebre ai London Irish. London Irish dal sapore molto italiano, perché a fargli compagnia ci saranno l’altro pilone (destro) ex Zebre Parma Giosué Zilocchi, e l’esperto centro Luca Morisi, che lascia così la Benetton Treviso. Cresce la pattuglia di giocatori italiani (o, meglio, azzurri) che gioca all’estero. Il mercato estivo, infatti, ha visto molti giocatori ormai affermati o giovani prospetti interessanti varcare il confine direzione Francia e Inghilterra. Vediamo, dunque, chi giocherà all’estero la prossima stagione. Tra le new entry ci sono, con il pilone sinistro che è passato dalle Zebre ai London Irish. London Irish dal sapore molto italiano, perché a fargli compagnia ci saranno l’altro pilone (destro) ex Zebre Parma, e l’esperto centro, che lascia così la Benetton Treviso.

Pattuglia azzurra anche in casa Worcester Warriors, dove sbarcano il tallonatore ex Benetton Treviso Hame Faiva, che ha confermato la volontà di restare nel giro della nazionale, e la terza linea proveniente dalle Zebre Renato Giammarioli.

Sempre in Inghilterra, ma ai Northampton Saints, va Callum Braley, con il mediano di mischia che – però – ha anche annunciato l’addio non solo a Treviso, ma anche alla nazionale. Vanno in Francia, invece, due giovanissimi prospetti. Giovanni Sante, mediano d’apertura, che da Mogliano passa a Montpellier (dove troverà il compagno di ruolo Paolo Garbisi), e François Carlo Mey, l’utility back che da Colorno va a Clermont.

Queste, dunque, le novità, che vanno a sommarsi ai giocatori che già militano all’estero. In Inghilterra, infatti, ci sono Marco Riccioni (Saracens), Tommaso Allan (Harlequins), Matteo Minozzi (Wasps), Marco Fuser (Newcastle Falcons), Stephen Varney e Jake Polledri (entrambi a Gloucester). In Francia giocano, invece, nel Top 14 Paolo Garbisi (Montpellier), Federico Mori (Bordeaux), Ange Capuozzo (che ha firmato con Tolosa), Sergio Parisse (Tolone) e Pietro Ceccarelli (Brive).

