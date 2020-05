Ecco le regole per tornare ad allenarsi: il protocollo sanitario della FIR con tanti vincoli

Dal nostro partner OAsport.it

Riprendere per avvicinarsi alla normalità, ma con molti paletti. Forse troppi, soprattutto per i club più piccoli e meno attrezzati, ma comunque un passo importante verso un ritorno reale in campo. La Federazione Italiana Rugby ha reso noti i protocolli per gli allenamenti in questa fase dell’emergenza Covid-19. Ecco i punti salienti.

Il protocollo si rivolge a tutte le Società affiliate FIR che svolgono attività nazionale e di riflesso a tutti i praticanti, con l’intento di consentire una graduale ripresa delle attività sportive nel rispetto delle vigenti misure atte a garantire il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2 responsabile della malattia Covid-19.

Nel primo periodo di ripresa dell’attività, l’utilizzo del pallone sarà consentito solo in forma individuale, per lo svolgimento di esercizi di skills e previa sanificazione dello stesso. Non sarà possibile – come specificato nel protocollo FIR – passare il pallone o svolgere esercizi che comportino l’uso di materiale mobile, quali sacchi da placcaggio, scudi, macchine da mischia.

In virtù della fluidità della situazione contingente, il protocollo per la ripresa degli allenamenti FIR sarà oggetto di costante revisione e aggiornamento, mantenendo un flusso costante di informazione verso il rugby di base attraverso le piattaforme di comunicazione FIR.

Misure e precauzioni da adottare da parte delle Società, indicazioni circa il personale cui è garantito l’accesso agli impianti sportivi – laddove non limitato da disposizioni degli enti locali – norme di comportamento e buone pratiche d’igiene da parte di atleti e componenti dello staff tecnico e di supporto vanno di concerto con indicazioni chiare su come svolgere gli allenamenti e quale attrezzatura sportiva utilizzare o meno.

