Federico Martin Aramburu, ex giocatore della Nazionale argentina , è stato ucciso in un bar di Parigi nella mattinata di sabato durante una lite nel quartiere di Saint Germain. Secondo le prime ricostruzioni Aramburu, che aveva 42 anni e si era ritirato dal rugby nel 2012, sarebbe stato ferito mortalmente da un colpo di arma da fuoco sparato da un'auto nel corso di una rissa violenta tra due gruppi di persone. Aramburu, che con l'Argentina aveva centrato il terzo posto nella Coppa del mondo 2007 e che in carriera aveva giocato tra Francia e Scozia, era rimasto a vivere nella capitale francese dove aveva intrapreso una carriera da dirigente di un'agenzia di viaggi specializzata in trasferimenti da e per il Sudamerica.