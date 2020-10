Domenica 18 ottobre lo staff tecnico dell’Italrugby stilerà la lista dei 31 atleti convocati che proseguiranno la marcia verso il primo dei due match di ottobre , mentre domenica 25 ottobre sarà ufficializzata la lista degli atleti convocati per la partita contro l’Inghilterra. Trentatre gli atleti convocati dallo staff tecnico dell’Italia. Sette gli esordienti presenti in squadra di cui sei provenienti dalla rosa dell’Italia U20 che ha ben figurato nel Sei Nazioni 2020 di categoria a conferma della crescente attenzione verso i giovani atleti azzurri in linea con l’obiettivo di creare una base solida allargata per il presente e il futuro della Nazionale.

In prima linea tornano nel gruppo Ceccarelli e Ferrari con Fischetti, Traorè e Zilocchi a completare il reparto dei piloni. Conferme per Ghiraldini - unico “centurione” in rosa con i suoi 104 caps - e Lucchesi come tallonatori insieme a capitan Bigi. In seconda linea presenti Cannone, Lazzaroni, Sisi e Favretto, quest’ultimo confermato dopo l’ultimo raduno azzurro a Parma. In terza linea si rivede Jake Polledri che andrà ad infoltire il reparto con Steyn, Mbandà, Meyer, Negri e Pettinelli. Prima convocazione con la maglia della Nazionale Maggiore per Stephen Varney - protagonista con la Nazionale Italiana Under 20 prima e con il Gloucester poi alla ripresa della stagione in Premiership - che troverà in azzurro l’ex compagno di squadra Braley e Marcello Violi. Nei trequarti rientro in Nazionale per Matteo Minozzi con conferme per gli esordienti Mori e Trulla. Invitato a partecipare al raduno anche Monty Ioane che ha già preso parte ai precedenti allenamenti estivi della Nazionale Maggiore.