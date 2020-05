Franco Smith confermato alla guida dell'Italrugby fino al 2024

Dal nostro partner OAsport.it

L’annuncio ufficiale arriverà oggi, nel primo pomeriggio, ma il dado è ormai tratto. Il consiglio federale di ieri, infatti, ha sancito la conferma di Franco Smith sulla panchina dell'Italrugby. Il tecnico ad interim, che doveva venir giudicato al termine del Sei Nazioni, ha convinto Alfredo Gavazzi e, dunque, siederà ancora sulla panchina azzurra e sarà lui a guidare la squadra ai prossimi Mondiali di Francia 2023.

La notizia è stata anticipata stamani sulla Gazzetta dello Sport, ma è stata confermata a OA Sport dalla stessa Federazione. Franco Smith ha firmato un contratto che lo lega all’Italia fino al 30 giugno 2024, cioè fino al termine della stagione dei Mondiali francesi. Attenzione, però, perché la data è abbastanza aleatoria, visto che nel recente passato (da Mallett a O’Shea) i ct hanno detto addio all’Italia al termine dei Mondiali, non arrivando dunque alla conclusione naturale del contratto.

Confermato Ciccio De Carli come tecnico della mischia, la novità nello staff è l’ingresso di Alessandro Troncon. Ex numero 9 azzurro, Troncon da oltre un decennio gravita attorno all’ambiente federale, avendo ricoperto vari ruoli tecnici sia nella Nazionale maggiore sia in quelle juniores e nelle Zebre. Insomma, nulla di nuovo sotto il cielo del rugby italiano.

Per il resto, confermati tutti gli altri staff nazionali, dall’Italseven all’Italdonne, passando per le varie accademie. Unica novità, ma ampiamente anticipata, l’arrivo di Massimo Brunello sulla panchina dell’Italia Under 20, con il tecnico che già da un paio di settimane aveva annunciato l’addio a Calvisano.

