Il rugbista gallese Gareth Thomas, ritiratosi dal professionismo nel 2011, finisce in tribunale per un fatto che riguarda la vita privata. L'ex fidanzato ha infatti deciso di denunciato il vecchio utility back della nazionale con l'accusa di avergli trasmesso l'Hiv. Per Ian Baum - è questo il nome dell'ex compagno del giocatore di rugby - l'imputato era a conoscenza di essere sieropositivo, ma avrebbe nascosto la malattia al partner.

Gareth Thomas ha giocato a rugby a livello professionistico dal 1994 al 2010, passando in seguito per un anno nella variante di gioco a 13 anziche a 15, prima di appendere le scarpe al chiodo. Leggenda del Galles, è stato il primo a raggiungere quota 100 caps con i Dragoni e in più ha avuto l'onore di indossare la fascia di capitano dei British & Irish Lions, la selezione che comprende le quattro principali potenze britanniche, oltre a far parte dei Barbarians. Nel 2009 ha deciso di uscire allo scoperto diventando uno dei pochi giocatori di rugby di quell'epoca a fare coming out, con l'obiettivo di dare un segnale importante nel Paese riguardo a questa tematica.

I due sarebbero stati insieme tra il 2013 e il 2016 e, dai documenti esibiti da Baum, Thomas non era malato nel momento in cui si sono conosciuti. L'ex compagno sostiene di aver scoperto nel 2014 di aver contratto la malattia sessualmente trasmissibile, dopo aver notato che l'ex rugbista stesse assumendo delle pillole antivirali per curarla. Nei due anni successivi la leggenda del rugby gallese avrebbe avuto comportamenti molto oppressivi per evitare che la notizia della sua sieropositività diventasse pubblica. Gareth ora dovrà cercare di difendersi dalle accuse di "gravi lesioni fisiche e psicologiche" in tribunale.

