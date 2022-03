83 anni e non sentirli. La storia di Giorgi Dzhangirian ha dell'incredibile: l'ex presidente della federazione rugby ucraina ha deciso di scendere in strada e prendere le armi, per difendere la sua nazionale dall'invasione delle armate russe.

Una scelta forte da parte di una persona stimata da tutti nel mondo dello sport: Dzhangirian era stato anche giocatore e poi presidente del Sokil Rugby, club di Leopoli, a 70 km dal confine con la Polonia.

La notizia arriva dal presidente di Rugby Europe, il romeno Octavian Morariu, che ha aggiornato tutti dal proprio profilo social grazie a una foto scattata proprio dal Sokil Rugby Club di Lviv. "This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country". E poi ancora: "Ho parlato ieri con Giorgi, sta bene e sta bene. Gli ho inviato tutti i vostri messaggi e le gentili parole di incoraggiamento e vi ringrazia per il supporto". Una delle tante storie che arrivano dall'Ucraina e testimoniano il grande attaccamento di questo popolo al proprio Paese.

