Il rugby inglese ha un nuovo o meglio una nuova patron. Dopo le dimissioni del principe Harry da membro della famiglia reale la Regina Elisabetta ha nominato Kate Middleton a ricoprire questo storico e importante ruolo.

La Duchessa di Cambridge ha fatto così visita alla Nazionale maschile e femminile a Twickenham ovvero il tempio del rugby inglese. Tra qualche ora le due compagini saranno impegnate nel ‘Sei Nazioni’. Per questo motivo la moglie del Principe William ha voluto mandare loro un “in bocca a lupo” speciale cimentandosi con le due squadre in qualche schema e giocata sotto gli occhi vigile dell'allenatore Eddie Jones. Una cosa certa: Kate Middleton non ha perso la sua eleganza e classe anche sul campo.

