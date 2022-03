Non vuole appendere le scarpe al chiodo Sergio Parisse e l’ex capitano dell’Italia sarebbe pronto a firmare un rinnovo di un anno con il Tolone. A dirlo è RMC Sport, con il media francese che ha fatto sapere che il dialogo tra il giocatore e la società è aperto.

Il contratto del numero 8 scade a giugno e, nonostante i 38 anni, il giocatore sembra non voler smettere. Il prolungato stop a causa della pandemia, però, negli ultimi anni hanno permesso all’ex azzurro di non usurare il corpo e, dunque, ecco che Parisse potrebbe giocare ancora un anno, magari provando a convincere Kieran Crowley a convocarlo per un ultimo match d’addio.

Certo, con un po’ di fantasia si può vedere come Parisse, se dovesse rinnovare, resterebbe un giocatore proprio fino alla vigilia della Rugby World Cup 2023 e forse potrebbe sognare di partecipare alla sua sesta Coppa del Mondo proprio in Francia.

Sergio Parisse - Rugby World Cup 2019 Credit Foto Getty Images

Nato in Argentina da genitori italiani, Parisse ha esordito in nazionale nel 2002 e da allora ha conquistato 142 caps segnando 83 punti. A livello di club ha vestito le maglie della Benetton Treviso, dal 2002 al 2005, poi quella dello Stade Français di Parigi, dal 2005 al 2019, quando è passato al Tolone.

