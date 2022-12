Nono match di United Championship e nona sconfitta per le Zebre Parma. Niente da fare per la squadra ducale, che manca ancora una volta l'appuntamento con la prima vittoria in stagione: a nulla vale la meta di Pierre Bruno a inizio partita, poi sono gli scozzesi dei Glasgow Warriors a imporsi allo stadio Sergio Lanfranchi per 45-17.

Ad

Le Zebre partono forte ma si spengono presto contro i Glasgow Warriors: al 9' gli ospiti rimangono con l'uomo in meno (giallo a Fagerson), ma non ne approfittano a dovere. La prima meta è comunque dei padroni di casa: Prisciantelli trova Bruno con un bellissimo calcetto dietro la linea avversaria e quest'ultimo realizza. Nemmeno il tempo di festeggiare il 7-0 che arriva la meta del "pareggio" di Glasgow, con Manjezi. Si va al riposo sul 7-7, ma la ripresa è a forte tinte scozzesi: Cancelliere e McDowall segnano due mete nel giro di tre minuti (45 e 48), mettendo un grande gap tra le due squadre (7-24). Al 67' ecco anche il punto di bonus per gli ospiti, con la meta di Matthews. A risultato ormai ottenuto, le maglie del Glasgow si allargano, e così arrivano due mete firmate du Toit (70 e 76), mentre i Warriors marcano di nuovo con Miotti (74). Il tabellone alla fine dice 45-17, dato che arriva anche la meta conclusiva, ancora di Matthews al minuto 43.

United Rugby Championship "Vanno vanno vanno": la seconda meta delle Zebre è di du Toit UN' ORA FA

"Vanno vanno vanno": la seconda meta delle Zebre è di du Toit

United Rugby Championship "Splendido calcetto!": Bruno segna dopo l'assist di Prisciantelli 2 ORE FA