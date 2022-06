L'Italrugby torna in campo: a Lisbona contro il Portogallo va di scena infatti il primo di tre test-match estivi che testeranno il livello degli azzurri. Si tratta infatti del primo appuntamento dopo la grande vittoria del Millenium Stadium di Cardiff che ha chiuso il Sei Nazioni 2022. L'Italia di Kieran Crowley proverò a bissare il successo di tre mesi fa:, era successo ai Mondiali contro Namibia e Canada. Dodici i precedenti tra le due squadre con 10 vittorie per l’Italia, un pareggio e una vittoria per i lusitani a Coimbra nel 1973. Cinque le partite giocate nella capitale portoghese, mentre l’ultimo confronto diretto risale alla RWC 2007 in Francia con gli Azzurri che si imposero con il risultato di 31-5.