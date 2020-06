Dal nostro partner OAsport.it

Importante riconoscimento per Maxime Mbanda, giocatore della Nazionale Italiana di rugby. Il 28enne, terza linea delle Zebre, è infatti stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica da parte del Presidente Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato ha elogiato l’attività svolta dal giocatore in questi mesi di emergenza: Mbanda si è infatti offerto volontario sulle ambulanze della Croce Gialla di Parma e da più di due mesi sta fronteggiando l’emergenza sanitaria in prima linea.

Rugby "Nati scombinati Sevens" sulle orme di Mbandà: fanno volontariato e consegnano la spesa ai bisognosi 23/04/2020 A 11:30

Mbanda su Instagram: "Rifarei tutto anche se sono stati i 70 giorni più impegnativi della mia vita"

Per spiegare cosa ha significato per il terza linea delle Zebre, questo incarico da volontario per la Croce Gialla di Parma durante la pandemia, Mbanda ha condiviso sul proprio account di Instagram una lunga e dolce lettera in cui ha raccontato la sua esperienza e soprattutto cosa ha imparato da questi due mesi e mezzo passati in ambulanza a distribuire pasti e trasportare pazienti malati.

Sono stati i 70 giorni più impegnativi della mia vita, ho trasportato piu di 100 pazienti, fatto turni massacranti dove pranzavo alla sera, perché non potevo togliermi quella tuta per non rischiare di contagiarmi finché non venivo sanificato. Durante il periodo più intenso ho pianto la sera, sfogandomi per quello che vedevo durante il giorno ed a cui non ero abituato, non riuscivo a prendere sonno la notte nonostante fossi distrutto e mi sono ritrovato anche a svegliarmi alle 3 del mattino tutto bagnato per poi scoprire che mi ero fatto la pipì addosso. Volevo essere in servizio il più possibile e mi sentivo in colpa quando non ero in Croce Gialla ad aiutare gli altri volontari. Di questo rifarei tutto dall'inizio. E' giusto pensare ai soldi nella vita, ma a volte fare qualcosa senza pensare ad una retribuzione ma facendola partire dal cuore ha un sapore che per me è paragonabile a quello di un tiramisù, il mio dolce preferito.

stefano.villa@oasport.it

Play Icon WATCH Olympic Best Moments : le migliori mete nel rugby 00:03:58

Rugby Il fantastico esempio di Maxime Mbandà, il rugbista volontario sulle ambulanze 27/03/2020 A 18:39