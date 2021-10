Nella notte italiana è arrivata una tragica notizia dalla Nuova Zelanda: Sean Wainui, ala dei Chiefs e dei Maori All Blacks, ha perso la vita in seguito ad un incidente stradale nei pressi di Omanawa, nell’isola settentrionale del Paese. Wainui lascia la moglie Paige e le figlie Kawariki e Arahia.

Fatale l'impatto contro un albero mentre Sean era alla guida della sua auto. A dare la terribile notizia è stata l'NZ Rugby dopo che la polizia di Bay of Plenty aveva dichiarato che una persona era morta in seguito ad un incidente con un solo veicolo coinvolto. La morte di Wainui ha sconvolto tutto il mondo del rugby neozelandese e non solo. Brad Weber, capitano dei Chiefs e mediano di mischia degli All Blacks ha ricordato così l’amico e compagno di squadra in un accorato post su Twitter:

"Non riesco a trovare le parole per esprimere quanto faccia male. Ho sempre detto pubblicamente che Sean ha meritato tutto ciò che ha ottenuto perché ha lavorato duramente per farlo. Ma questo non se lo merita. Il prossimo primo giorno al quartier generale dei Chiefs farà male entrare e non vederti lì. RIP fratello"

Molto scosso anche Quade Cooper, apertura dell’Australia che conosceva personalmente Wainui:

"Il mio cuore va a Sean… Sono senza parole, solo pochi mesi fa stavo parlando con lui in una palestra a Tauranga. Abbiamo perso un essere umano incredibile. Prego per sua moglie e la sua giovane famiglia"

