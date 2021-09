Se non avete ancora visto le immagini del placcaggio di Ryno Pieterse in Castres-Bordeaux di Top14 (18 settembre scorso) ve le riproponiamo noi.

Ebbene questo scherzetto, costato a Pieterse l'immediato cartellino rosso dall'arbitro del match, lascerà fuori dalle competizioni il giocatore sudafricano per ben 12 settimane. "Gioco pericoloso" e "placcaggio in volo", e le settimane non sono diventate 24 (massimo della pena) per alcune circostanze attenuanti, come giovane età, nessun precedente di questo tipo e le scuse immediate arrivate dopo il fatto.

