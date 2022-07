"You, Me, Everyone in League": evidentemente questo claim non vale per tutti però. Sette giocatori della squadra della National Rugby League australiana Manly Sea Eagles boicotteranno una partita di campionato questa settimana per protestare contro l'essere stati costretti a indossare una maglia "inclusiva", scatenando le critiche del primo giocatore apertamente gay del club. Lo racconta SkySports.

L'allenatore di Manly Des Hasler ha infatti riportato che i giocatori sono contrari a indossare la maglia "arcobaleno" per motivi "religiosi e culturali" e che non avrebbero giocato la partita casalinga contro i Sydney Roosters giovedì prossimo.

"C'è stato poco dialogo o collaborazione con parti importanti sia dentro che fuori dalla nostra società - ha spiegato il tecnico - Purtroppo questa mala gestione e l'annuncio del progetto hanno causato notevole confusione, disagio e dolore a molta gente. In particolare a quei gruppi per i diritti umani che cercavamo di supportare. Ma abbiamo anche agito contro il nostro gruppo di giocatori, un fantastico gruppo con diversi background razziali e culturali. Ci scusiamo per gli errori commessi".

