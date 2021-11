Siamo rimasti tutti affascinati (e abbacinati) dalla facilità di corsa dimostrata da Louis Rees-Zammit in occasione della meta da lui segnata contro Fiji nel match valido per le Autumn Nations Series, approfittando anche della sonora dormita di Volavolo.

Gli isolani hanno messo a dura prova i Dragoni, ma non sono riusciti a limitare l'azione dell'ormai ex enfant prodige del rugby gallese: la sua azione è pazzesca, con un calcio mancino con il quale il n.11 gallese si auto-lancia in velocità. E che velocità! Quello che si è visto all'opera al Principality Stadium è stato un vero e proprio fulmine, se pensiamo che si è letteralmente "mangiato" giocatori che erano partiti con 20 metri di vantaggio su di lui.

A quanto ha viaggiato Rees-Zammit?

E' stato calcolato che il buon Louis ha raggiunto un picco di velocità di 24 miglia all'ora, ovvero 38,6243 km all'ora, a dire 10.73 metri per secondo. Non si tratta di un record ma poco ci manca: nella lista dei rugbisti più veloci in attività abbiamo solo Christian Wade, ex rugbista britannico - che non per niente ora gioca come running back nei Buffalo Bills in NFL - e Adam Radwan (altro inglese) in grado di mettere a referto un tempo migliore del suo. In passato l'americano Carlin Isles - considerato il giocatore più veloce di sempre - ha realizzato una velocità di punta di 11,5 m/s (25.7mph - 41,36 km/h), con un personal best sui 100m di 10.15.

Per darvi un'idea di ciò di cui stiamo parlando, Usain Bolt ha raggiunto una velocità massima di 12,4 metri al secondo quando nel 2009 ha centrato il record del mondo sui 100m (9"58).

I 10 giocatori più veloci al mondo di oggi (di cui si abbia una misurazione)

Christian Wade (Inghilterra) : 11.2 m/s.

Adam Radwan 10.85 (Inghilterra) m/s.

Louis Rees-Zammit (Galles): 10.73 m/s.

Kieran Marmion (Irlanda) 10.7 m/s.

Rieko Ioane (Nuova Zelanda) 10.69 m/s.

Jesse Mogg (Australia): 10.6 m/s.

Jonny May (Inghilterra) : 10.59 m/s.

Aaron Sexton (Irlanda): 10.5 m/s

Jonny May (Inghilterra) 10.49 m/s

Barry Daly (Leinster) 10.44 m/s

