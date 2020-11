Christophe Dominici, 48 anni, leggendario giocatore della nazionale francese di rugby, è stato trovato morto in un parco a Saint-Cloud , appena a ovest di Parigi. Secondo quello che riportano le fonti, si tratta di un suicidio. Un testimone ha riferito di averlo visto salire su un tetto di un edificio in disuso, e poi saltare cadendo per una decina di metri.

Il nativo di Tolone, grande terra di palla ovale, era soprannominato il "Piccolo Principe" ed era ricordato soprattutto per alcune leggendarie prestazioni che fece nella Coppa del Mondo 1999. In particolare semifinale e finale, contro Australia e Nuova Zelanda. Con i Wallabies dominò la partita nonostante il punteggio del Millennium Stadium sorrise agli oceanici (35-12), mentre nella semi fu l'autore della meta che rispedì a casa la Nuova Zelanda di Jonah Lomu e compagni. Per lui, complessivamente, 67 presenze in Nazionale (25 mete, di cui otto in tre diversi Mondiali) e 5 titoli Nazionali vinti con la sua squadra di club.