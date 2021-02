Carter, secondo molti degli addetti ai lavori, è stato il più grande mediano di apertura nella storia della palla ovale, indossando la maglia dei grandi All Blacks in 119 occasioni, vincendo due volte i Mondiali e realizzando 1.598 punti. Nei club ha vinto il Super Rugby con i Canterbury Crusaders tre volte, il Top 14 francese con Perpignan e Racing Parigi in due casi e la Top League nipponica con i Kobelco Steelers.