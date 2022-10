Nel cuore della notte italiana il cielo della Nuova Zelanda si tinge d’azzurro: all’Okara Park di Whangarei, nella prima giornata della Pool B della Coppa del Mondo di rugby femminile l’Italia batte gli USA per 22-10, conquistando anche il punto di bonus offensivo. Azzurre autrici di una bellissima prova corale in un crescendo rossiniano, dopo i primi minuti difficili, che culmina col successo all’esordio che spinge l’Italia in vetta con cinque punti, lasciando gli Stati Uniti a quota zero in classifica.

Nel primo tempo si infortuna al ginocchio dopo 2′ Ilaria Arrighetti, sostituita da Francesca Sgorbini, e gli USA passano praticamente al primo affondo al 4′ con la meta di Hallie Taufoou. Da posizione angolata Gabriella Cantorna manca la conversione e si resta sul 5-0 per gli USA. Italia fallosa in avvio, con gli USA che ne approfittano per mantenere una grande supremazia territoriale, che però non porta benefici in termini di punteggio. Le azzurre crescono col passare dei minuti, attorno alla mezz’ora l’Italia si affaccia nei ventidue avversari ed inizia a spingere in attacco. La pressione azzurra viene premiata proprio al 39′ al termine di una grande azione corale che porta Vittoria Ostuni Minuzzi a schiacciare in meta. Michela Sillari trasforma da posizione angolata e l’Italia va al riposo in vantaggio per 7-5.

Nella ripresa l’Italia, sulle ali dell’entusiasmo, inizia meglio degli USA, ed al 51′ sfonda con Aura Muzzo, che va in meta per il 12-5. Da posizione angolata Michela Sillari non trova la conversione. Gli USA si ributtano in attacco ed al 56′ arriva il giallo per Vittoria Ostuni Minuzzi: l’Italia resta in 14 contro 15 e le statunitensi ne approfittano subito con la meta al 57′ di Jenny Kronish. Da posizione abbastanza comoda Gabriella Cantorna manca la trasformazione e si resta sul 12-10 per l’Italia. Pur in inferiorità numerica, l’Italia torna a spingere e ristabilisce subito le distanze grazie allo slalom di Aura Muzzo, che al 63′ salta tre avversarie e va ancora in meta. Michela Sillari è sfortunata e coglie il palo sul tentativo di conversione: si resta sul 17-10. Rientra in campo Vittoria Ostuni Minuzzi, si torna in parità numerica e l’Italia continua a spingere: al 70′ da una touche Veronica Madia lancia Maria Magatti, la quale taglia tutto il campo e si tuffa in meta. Arriva il punto di bonus offensivo, ma Michela Sillari non trova la conversione: lo score resta sul 22-10 per l’Italia. Negli ultimi minuti le statunitensi si buttano in attacco, ma la stanchezza si fa sentire ed è l’Italia a tenere l’ovale per la maggior parte del tempo: finisce 22-10, le azzurre iniziano come meglio non potevano la loro corsa in Coppa del Mondo!

