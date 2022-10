Prima sconfitta per l’Italia ai Mondiali di rugby femminile in corso di svolgimento in Nuova Zelanda. Era una missione molto complicata per le azzurre, che hanno comunque lottato contro il Canada, cedendo alla fine con il punteggio di 22-12. Un ko che non compromette assolutamente la possibilità di qualificarsi per la prima volta per i quarti di finale della rassegna iridata, ma per l’Italia sarà decisiva la sfide del weekend prossimo contro il Giappone.

Un inizio di partita eccezionale per l’Italia, che dopo un minuto riesce a firmare la meta con Vittoria Ostuni Minuzzi. Non arriva la conversione dei due punti di Michela Sillari, ma comunque le azzurre sono avanti 5-0. La reazione del Canada arriva al ventesimo, con la meta di Paige Farries e i due punti di Brianna Miller. Le canadesi allungano nel finale di primo tempo sul 12-5 grazie alla meta di Emily Tuttosi.

Al rientro dall’intervallo è ancora il Canada ad essere più incisivo in attacco e le nordamericane trovano la loro terza meta di giornata con Sara Kaljuvee. Le azzurre sono in difficoltà e subiscono un’altra meta da parte ancora di Emily Tuttosi, anche se per la terza volta consecutiva il Canada sbaglia il calcio per i due punti. Sotto 22-5 l’Italia comunque non molla e sfrutta nel finale il cartellino giallo di Emma Taylor. Le azzurre sono pericolose e alla fine arriva la meta di Elisa Giordano ed il successivo calcio di Michela Sillari, che sigillano il 12-22 finale.

Il Canada con questo successo ipoteca probabilmente il primo posto, anche se dovrà giocare ancora con gli Stati Uniti, che hanno perso con le azzurre, ma battuto 30-17 il Giappone. Come detto la sfida con le nipponiche sarà decisiva per la nostra nazionale, ma questa Italia ha tutto per battere le asiatiche e scrivere una pagina di storia del rugby nostrano.

