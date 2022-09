Con la stagione 2022-2023 nascerà il campionato d’Eccellenza di di rugby femminile : le migliori otto squadre sulla base del ranking 2021-2022 parteciperanno al massimo campionato nazionale, che nel fine settimana del 3-4 giugno assegnerà il titolo di Campione d’Italia. Retrocessione in Serie A Femminile 2023-2024 per l’ultima classificata. L’Eccellenza Femminile scatterà domenica 20 novembre, al termine della Coppa del Mondo, e si disputerà con un girone unico con gare di andata e ritorno tra le otto partecipanti. Le semifinali si giocheranno il 21 e 28 maggio con gare di andata e ritorno tra le prime quattro classificate in stagione regolare e Finale Scudetto in campo neutro.

LE FORMULE

Eccellenza Femminile

Inizio: 20 novembre 2022

Termine: 3-4 giugno 2023

Retrocessioni in Serie A: una

Formula: girone all’italiana da otto squadre, con partite di andata e ritorno. Retrocede in Serie A l’ultima classificata. Le prime quattro classificate alle semifinali di andata e ritorno secondo il seguente schema:

Andata 21 maggio – ritorno 28 maggio

4° classificata v 1° classificata

3° classificata v 2° classificata

Le vincenti del doppio confronto di semifinale accedono alla Finale per il titolo del 3-4 giugno.

La vincente della Finale è Campione d’Italia Femminile Eccellenza 2022-2023.

L’ottava classificata al termine della fase a gironi disputerà la stagione 2023-2024 inserita nella Serie A Femminile.

Girone Eccellenza

Valsugana Rugby Padova

Arredissima Villorba Rugby

Benetton Rugby

Rugby Parabiago

CUS Milano

CUS Torino Rugby

Rugby Colorno

Unione Rugby Capitolina

Serie A Femminile

Inizio: 9 ottobre 2022

Termine: 1-2 aprile 2023

Promozioni in Eccellenza Femminile: una

Formula: tre gironi Territoriali, formati su base geografica. Il Girone 1 a sette squadre, il Girone 2 a sei squadre, il Girone 3 a sei squadre.

Formula all’italiana con partite di andata e ritorno tra le partecipanti di ciascun girone (art. 30 Regolamento Attività Sportiva).

La squadra 1a classificata di ognuno dei tre gironi unitamente alla migliore 2a classificata (media punti/gare) dei tre gironi si qualifica per le semifinali del 19 e 26 marzo secondo il seguente schema:

1a classificata Girone 1-2-3 vs Migliore 2a classificata Girone 1-2-3

(andata in casa 2a Classificata)

1a classificata Girone 1-2-3 vs 1a classificata Girone 1-2-3

(andata in casa squadra con minor media punti)

Le vincenti del doppio confronto accedono alla Finale in gara unica in campo neutro dell’1-2 aprile 2023. La vincente della Finale si aggiudica il Titolo di Campione d’Italia Serie A Femminile 2022-2023 e sarà promossa al Campionato Eccellenza Femminile nella stagione sportiva 2023-2024.

Di seguito la composizione dei gironi di Serie A Femminile

Girone 1

Rugby Calvisano Ssd Arl

I Centurioni Rugby Ssd R.L.

Amatori&Union Rugby Milano Ssd Arl

Cus Milano Rugby Asd (Cadetta)

Volvera Rugby Asd

Lions Tortona Rugby Asd

Asd Rugby San Mauro

Girone 2

Rugby Riviera 1975 Asd

Montebelluna Rugby 1977 Asd

Valsugana Rugby Padova Asd (Cadetta)

Forum Iulii Rugby F.C. Asd

Romagna R.F.C. Ssd A R.L.

I Puma Bisenzio Rugby Asd

Girone 3

Spartan Queens R. Montegranaro Ssd R

Donne Etrusche

All Reds Rugby Roma Asd

Amat.R.Torre Del Greco Soc.Coop Arl

Asd Bisceglie Rugby

Asd Ragusa Rugby Union

