Parte forte la Francia, che usa il fisico per sfondare, ma Italia che regge benissimo l’onda d’urto e il primo attacco transalpino si schianta sul muro azzurro. Italia, però, fallosa e che soffre gli affondi francesi che al 5’ vanno oltre la linea di meta, ma la difesa della squadra di Di Giandomenico tiene alta la palla e nulla di fatto. Grande pressione delle transalpine nel 22 azzurro e all’8’ arriva la prima meta del match con la Fall per lo 0-7 iniziale. Insiste a spingere la Francia, ma ottima la difesa italiana che cerca di alleggerire la pressione con un buon gioco al piede che sposta un po’ il baricentro del gioco. È quasi un monologo di possesso per le transalpine, ma come a Nizza anche oggi le azzurre si confermano solide in difesa, pur soffrendo tantissimo.

Azzurre che non riescono a sfruttare i pochi possessi conquistati, sbaglia quando è nella metà campo francese, ma con il passare dei minuti alza almeno il baricentro del match. Nonostante ciò, quando la Francia ha la palla fa male alla difesa azzurra e alla mezz’ora da una mischia sui 5 metri sfondano le transalpine ed è Romane Menager a schiacciare per lo 0-14. Prova ad alzare il livello agonistico l’Italia e al 33’ la pressione azzurra obbliga al fallo le francesi e touche sui 5 metri per la squadra di casa. E due minuti dopo dalla seguente maul è Melissa Bettoni a spingere sul prato di Biella, va oltre e meta azzurra per il 5-14. E due minuti dopo ancora una grandissima difesa azzurra, obbligano all’errore la Francia, Aura Muzzo calcia lontano il pallone, poi pallone recuperato di Michela Sillari e seconda meta per il 12-14. Un fallo azzurro dà alla Francia l’ultimo attacco del primo tempo, ma per due volte la mischia italiana blocca le transalpine e si va al riposo con una bellissima Italia a -2.

Ora fatica tantissimo la Francia palla in mano, la difesa azzurra è dominante, aumentano tantissimo gli errori delle avversarie che hanno perso le certezze del primo quarto di partita. Italia che, così, è la prima a entrare nei 22 avversari e dopo aver rubato una touche sui 5 metri insistono le azzurre e al 45’ arriva la meta di Vittoria Ostuni Minuzzi e vantaggio per l’Italia sul 19-14. Una touche storta delle italiane, però, rimette la Francia sul piede avanzante, ma ancora una volta è la difesa avanzante dell’Italia a obbligare all’errore e poi al fallo le transalpine e match che ora è completamente girato. E al 54’ arriva anche la meta di Beatrice Rigoni, che conclude l’ennesima azione azzurra, ma c’è un in avanti minimo e nulla di fatto. Resta in attacco l’Italia e nuovo placcaggio alto della difesa transalpina, ma un nuovo lancio storto in touche nega la chance alle azzurre. Rischia la squadra di Di Giandomenico con una touche in attacco della Francia, ma la maul azzurra resiste e questa volta occasione persa per le ospiti.

Resta ottima la difesa azzurra, che impatta con cattiveria su ogni ondata transalpina. Al 64’ infortunio per Francesca Sgorbini, che esce in lacrime. Dopo aver sofferto per i primi 20/30 minuti la mischia azzurra ha trovato la quadra ed è la Francia a venir richiamata per l’ennesimo fallo del pack e Italia che risale il campo. Pallone perso, fallo azzurro e nuova chance per le francesi di impattare il risultato o portarsi in vantaggio a poco più di 10 minuti dalla fine. E al 69’ è Llorens ad andare in meta sull’ala e punteggio che si fissa sul 19-19. Italia che perde per infortunio anche Magatti e Maris. Al 75’ una lunghissima e fantastica azione azzurra, condita da una serie di falli transalpini e l’ultimo è un avanti volontario di Queyroi. Meta di punizione per l’Italia e giallo per l’apertura francese e Italia avanti 26-19. Italia dominante nei punti d’incontro, è una partita fantastica delle azzurre che sognano la vittoria. L’ultima occasione, però, è per la Francia con una touche nei 22 azzurri a un minuto dalla fine. Ma c’è fallo francese e Italia che può fare festa a Biella e guardano ai Mondiali con tanta fiducia.

ITALIA – FRANCIA 26-19

Italia: 15 Ostuni Minuzzi, 14 Muzzo, 13 Sillari, 12. Rigoni, 11 Magatti, 10 Madia, 9 Stefan, 8 Giordano, 7 Sgorbini, 6 Locatelli, 5 Duca, 4 Fedrighi, 3 Gai, 2 Bettoni, 1 Maris

In panchina: 16 Vecchini, 17 Stecca, 18 Seye, 19 Arrighetti, 20 Franco, 21 Granzotto, 22 Stevanin, 23 D’Incà

Francia: 15 Jacquet, 14 Llorens, 13 M. Menager, 12 Drouin, 11 Boulard, 10 Queyroi, 9 Bourdon, 8 Gros, 7 R. Menager, 6 Feleu, 5 Fall, 4 Ferer, 3 Bernadou, 2 Sochat, 1 Deshaye

In panchina: 16 Touye, 17 Brosseau, 18 Joyeux, 19 Forlani, 20 Mayans, 21 Sansus, 22 Tremouliere, 23 Boujard

Marcatrici: 8’ m. Fall tr. Drouin, 30’ m. R. Menager tr. Drouin, 35’ m. Bettoni, 38’ m. Sillari tr. Rigoni, 45’ m. Ostuni Minuzzi tr. Rigoni, 69’ m. Llorens, 75’ m.t. Italia

